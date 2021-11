Okradali pasażerów w pociągach. Policja rozbiła gang i pokazuje zdjęcia

Do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dokonywali kradzieży i rozbojów, doszło dzięki wielomiesięcznej ścisłej współpracy policjantów z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorów Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, funkcjonariuszy Wydziału do Spraw Operacyjno – Prewencyjnych i Bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i pracowników przewoźnika dalekobieżnego.

W wyniku podjętych działań ustalono, że od kilku lat w pociągach relacji Świnoujście – Przemyśl, Świnoujście – Warszawa, Zielona Góra – Warszawa, na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego na trasie danego pociągu działała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie okradali podróżnych podczas snu. Ich łupem padały głównie pieniądze znajdujące się w podręcznych saszetkach, odzieży czy bagażu.

Kradli w pociągach. Złodzieje upijali swoje ofiary

Według funkcjonariuszy sprawcy dokonywali również rozbojów na podróżnych doprowadzając ich wcześniej do stanu upojenia alkoholowego. Z zebranego materiału wynika, że niektóre osoby mogły być doprowadzone do stanu nieprzytomności za pomocą środków farmaceutycznych dosypanych do napojów.

Ofiarami gangu padali głównie obcokrajowcy, co pozwalało przypuszczać członkom grupy, że przestępstwa nie zostaną zgłoszone organom ścigania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu byli także agresywni wobec konduktorów, których próbowano zastraszyć groźbami. Podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą jest mieszkaniec Warszawy, 30-letni Robert B.

Złodzieje z pociągów. Zatrzymano 4 osoby

Policjanci CBŚP zatrzymali 4 podejrzanych w jednym z hoteli na terenie województwa wielkopolskiego. Kolejnych 3 podejrzanych zatrzymano w ich mieszkaniach. Podczas przeszukań miejsc pobytu oraz rzeczy podejrzanych zabezpieczono środki farmakologiczne i narzędzia najprawdopodobniej wykorzystywane podczas dokonywania przestępstw. Przejęto także monety kolekcjonerskie oraz pieniądze w różnej walucie: polskiej, ukraińskiej i euro.

W Podkarpackim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, rozbojów oraz kradzieży szczególnie zuchwałych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Prowadzący śledztwo nie kończą na tym współpracy ze Strażą Ochrony Kolei i przewoźnikiem oraz zapowiadają kolejne działania. Jednocześnie zwracają się z apelem do osób, które padły ofiarą w pociągach dalekobieżnych, a nie zgłosiły tego faktu organom ścigania, o kontakt z policjantami CBŚP pod numerem telefonu (+48) 477 218 984.

