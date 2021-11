Granica z Białorusią. Wiemy, ile osób wystąpiło o azyl w Polsce

Sytuacja na granicy z Białorusią jest stale napięta. We wtorek doszło tam do kolejnych starć. Migranci po raz kolejny obrzucili polskich funkcjonariuszy kamieniami i gruzem. Polska strona odpowiedziała uruchomieniem armatek wodnych.

Granica z Białorusią. Urząd ds. Cudzoziemców o liczbie wniosków o azyl

Z danych, jakie przekazał nam Urząd do Spraw Cudzoziemców, wynika, że od sierpnia do października 2021 roku o azyl w Polsce ubiegało się 3,8 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowią obywatele Afganistanu, w większości ewakuowani współpracownicy polskiego wojska i dyplomacji oraz NATO. O azyl w naszym kraju ubiegało się również 860 Białorusinów i 800 Irakijczyków.

Dane Urzędu ds. Cudzoziemców dotyczące liczby wniosków o azyl w Polsce:

sierpień 2021: 1,2 tys. osób (głównie ob. Afganistanu – 740, Białorusi – 220, Rosji – 110)

wrzesień 2021: 1,6 tys. osób (głównie ob. Afganistanu – 660, Iraku – 440, Białorusi – 260)

październik 2021: 1 tys. osób (głównie ob. Białorusi – 375, Iraku – 320, Rosji – 90)

Granica z Białorusią. Policjant ranny podczas ataku na zaporę

Podczas wtorkowej próby przedarcia się migrantów do Polski ranny został jeden z policjantów, który bronił zapory. „Niestety – w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów został dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem” – poinformowała na Twitterze polska policja.

Z informacji przekazanych przez MON wynika również, że w kierunku polskich żołnierzy, policjantów i strażników granicznych lecą gruz, kamienie, kostka brukowa, a także granaty hukowe, w które migrantów miała zaopatrzyć strona białoruska. „Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy” – czytamy w poście opublikowanym przez MON na Twitterze.

