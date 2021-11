MON pokazuje nagrania z ataku na granicę. „Głównie młodzi, agresywni mężczyźni”

Na granicy polsko-białoruskiej tuż po godzinie 10 we wtorek 16 listopada doszło do starć migrantów z polskimi służbami. Jeden z funkcjonariuszy został poważnie ranny. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych przekazał, że w wyniku zamieszek ranne zostały łącznie trzy osoby. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. – Doszło do skomplikowanego ataku na polską linię graniczną. Początkowa faza skupiła się na próbie przedarcia się przez granicę w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy. Później przeniesiono się na samo przejście graniczne i tam kontynuowano ataki – informował Stanisław Żaryn.

Rzecznik dodał, że migranci użyli granatów hukowych. Część z nich rzucała kamieniami i kostkami brukowymi. – Te działania były kontrolowane przez służby białoruskie – zaznaczył dodając, że służby spodziewają się takiego kąsania, organizowania różnych groźnych sytuacji, prób przedarcia się i rozciągania tego kryzysu.

Granica polsko-białoruska. Atak w Kuźnicy

Współpracownik Mariusza Kamińskiego opowiedział także o działaniach polskich służb. – Były podejmowane różne akcje, aby odeprzeć pierwszą falę atakujących. Były używane armatki wodne i miotacze gazu. Było to konieczne, aby utrzymać polską granicę bezpieczną. Dziś spotkaliśmy się z taką agresją, jaką wcześniej nie widzieliśmy – wyjaśnił.

Ministerstwo Obrony Narodowej pokazało kolejne nagrania z ataku na polską granicę, do którego doszło w rejonie Kuźnicy. Z informacji resortu wynika, że atakującymi byli przede wszystkim młodzi, agresywni mężczyźni.

