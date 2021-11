Zbiórka żywności dla funkcjonariuszy pełniących służbę przy granicy Polska-Białoruś

„Jak wszyscy wiemy, naszej granicy strzeże obecnie wielu żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Ich służba jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Wielu pochodzi z odległych miejsc naszego kraju, skierowanych na przygraniczny odcinek, z dala od rodzin i najbliższych. Wierzę, że z wiedzą o naszej wdzięczności, ta służba będzie chociaż trochę lżejsza. Z wiedzą, że tak jak oni murem strzegą granicy, tak my stoimy murem za nimi. Wdzięczność, wyrażona chociażby kawą czy ciastkiem, nie zastąpi spokoju i rodzinnego domu, ale może doda siły i otuchy” – pisze wójt gminy Giby.

Od tygodnia na odcinek przygraniczny między Polską i Białorusią ściągane są dodatkowe siły, które mają pomóc w zabezpieczaniu granicy przed napływem migrantów. W tym czasie doszło już do kilku prób szturmowania granicy.

Kryzys na granicy Polska-Białoruś. Zbiórka dla funkcjonariuszy

Druhowie OSP Giby i Urząd Gminy Giby ogłaszają w związku z tym zbiórkę dla funkcjonariuszy pełniących służbę na naszej granicy. Jakich darów potrzeba? Na liście znalazły się cukier, kawa, herbata, zupki błyskawiczne, różne napoje, przekąski typu kabanosy i tym podobne, konserwy i inne artykuły do spożycia, woda, soki, batony, napoje energetyczne, słodycze i ciastka.

Inne potrzebne artykuły to plastikowe kubki, sztućce i talerzyki, chusteczki nawilżające, ręczniki papierowe i papier toaletowy. „Wymienione produkty można dostarczać do Urzędu Gminy Giby w godzinach: 7-15.A w godzinach zamkniętego urzędu proszę o kontakt pod podany numer: 662579978. Jeśli ktoś nie ma możliwości dowozu, nasi druhowie lub pracownicy Urzędu Gminu przyjadą do darczyńcy. Wszystko trafi do żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy” – zapewnia wójt.

Czytaj też:

Ktoś włamał się na lokalny serwis i zamieścił tekst o „tajnej decyzji rządu”