Hejter z Komendy Głównej SG? Miał pisać, że „Czarnek to kretyn”, a „Banaś to menda”

Jak czytamy na stronie WP, do redakcji zgłosiła się osoba, która donosi, że jeden z pracowników biura prasowego Straży Granicznej sieje w sieci hejt. Dziennikarz portalu sprawdził, co kryje się za tą informacją i ustalił, że chodzi o Macieja Pietraszczyka. To pracownik Komendy Głównej SG, który jest odpowiedzialny za prowadzenie internetowego serwisu straży.

Prywatny profil facebookowy Pietraszczyka jest jednak usiany wpisami, które zdecydowanie nie powinny iść w parze ze stanowiskiem, jakie zajmuje. Redakcja pokazał wpisy, które pojawiły się na koncie Pietraszczyka w ciągu kilku ostatnich miesięcy. W jednym z nich pisze m.in. o ministrze edukacji narodowej i nauki Przemysławie Czarnku.

„Czarnek to kretyn”, a „Banaś to menda”

„Wbrew moim znajomym, na starcie dałem panu Czarnkowi kredyt zaufania. Od dziś uważam go jednak za niebezpiecznego kretyna” – głosi wpis. Później krytykuje także szefa NIK Mariana Banasia. „Banaś, ty mendo” – pisze bez ogródek.

WP podaje także, że na przełomie września i października Facebook zawiesił konto pracownika SG. W odpowiedzi oburzał się on takim działaniem, a Facebooka nazwał „pejsbukiem”, nadając swojej wypowiedzi mocno antysemicki charakter. „Szanowna Unio, o kraj nad Wisłą kilka imperiów już się wygrzmociło. Więc nie będziecie pierwsi. Był czas przywyknąć” – pisał również w kontekście poczynań unijnych instytucji względem Polski. Pietraszczyk ubliża również dziennikarzom, a Gazetę Wyborczą nazywa „GWnianą”, a jej dziennikarzy „bolszewikami”.

Zapytana o sprawę Straż Graniczna odcina się od wpisów i podkreśla, że nie jest póki co w stanie zweryfikować, czy jej pracownik to ta sama osoba, której wpisy znalazły się w sieci. SG zaznacza ponadto, że prywatne wypowiedzi pracowników to ich indywidualna sprawa. O sprawie został jednak poinformowany przełożony, a sprawa ma być wyjaśniana.

