Granica polsko-białoruska. Migranci „dostają instrukcje” od Białorusinów? Pojawiło się nowe nagranie

Niezależny białoruski kanał informacyjny Nexta pokazuje nagrania, na których widać, jak mężczyzna w wojskowym mundurze rozmawia z grupą migrantów. „Prawdopodobnie tłumaczy im, co mają robić” – donosi Nexta. Na kolejnym nagraniu widać grupę migrantów, która pod okiem białoruskich służb idzie wzdłuż granicy. Niektórzy z nich przenoszą też drewniane kłody. „Wygląda to na przygotowania do nowej prowokacji” – pisze Nexta.

O ruchach po białoruskiej stronie informuje również polska Straż Graniczna. „Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce” – podała na Twitterze SG.

Granica polsko-białoruska. Białorusini podstawiają autokary?

– Są podstawione autokary dla migrantów na Białorusi. Jednak nie wiemy, jakie plany mają władze białoruskie względem tych osób – relacjonowała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. - Mamy nadzieję, że te osoby zostaną zabrane, aczkolwiek widzimy, że część grup zabiera ze sobą kłody drewna, dlatego nie do końca wiemy, czy te osoby wszystkie będą zabierane przez autokary, czy są po prostu przemieszczane w inne miejsce, gdzie mają koczować czy próbować forsować granicę – dodała

We wtorek w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej poleciały kamienie, kostka brukowa i granaty hukowe. Polacy odpowiedzieli armatkami wodnymi. „Dziękuję żołnierzom za powstrzymanie dzisiejszego szturmu. Dzięki Wam Polska wciąż jest bezpieczna. Wszyscy żołnierze służący obecnie na granicy otrzymają specjalne nagrody finansowe. Jesteśmy Wam wdzięczni!” – komentował szef MON Mariusz Błaszczak.

SG poinformowała również, że we wtorek 16 listopada na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 161 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 34 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o obowiązku opuszczenia terytorium RP.