Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o kontrolach w punktach handlowych. Wspomniał o grzywnach

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia skomentował na konferencji prasowej środowy raport koronawirusowy. Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do danych wyjaśnił, że dość duża liczba nowych przypadków to efekt przedłużonego weekendu, który zaczął się 11 listopada. W najnowszym komunikacie resortu podano, że zmarły 463 osoby. Ponad 70. proc z nich nie było w pełni zaszczepionych. – 73 proc. osób to były osoby dotknięte wielochorobowością – powiedział rzecznik MZ.

Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz jasno o nowych obostrzeniach

Andrusiewicz został również zapytany o nowe obostrzenia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że do zmniejszenia poziomu transmisji koronawirusa w Polsce wystarczy przestrzeganie obecnie funkcjonujących restrykcji. Andrusiewicz zaznaczył, że Polacy „inaczej reagują na różnego rodzaju działania administracji rządowej, więc trzeba wyważyć względy społeczne ze względami medycznymi”.

Rzecznik MZ wyjaśniał, że po kontrolach policji poprawiła się sytuacja w transporcie miejskim.– Teraz chcemy zadbać o to, żeby sytuacja poprawiła się również w obiektach handlowych – dodał Andrusiewicz. GIS na prośbę Adama Niedzielskiego wysłał do wojewódzkich inspektoratów w kraju nakaz wzmożenia kontroli sanitarnych we wszystkich punktach handlowych.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o kontrolach w punktach handlowych

Andrusiewicz tłumaczył, że sprawdzany ma być personel i ekspedienci w punktach handlowych. Chodzi głównie o zakładanie maseczek. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przypomniał, że przepisy pozwalają inspektorom na nakładanie kar w przypadku łamanie obostrzeń. W ostatnich dniach służby sanitarne przeprowadziły 7-8 tys. kontroli.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Rekord czwartej fali. Prawie 500 zgonów