„Scena Dialog”. Stawiszyński: W Polsce w istocie nie było pandemii. Konflikt polityczny zassał nawet koronawirusa

„Scena Dialog – Tomasz Terlikowski i goście” to nowy program publicystyczny „Wprost”– inny niż wszystkie. Chcemy w nim pokazać, że w obecnym świecie, dążącym do upraszczania i skracania informacji, nadal jest miejsce na poważne intelektualne debaty, które równocześnie potrafią być porywające i wciągnąć widza.

W każdy czwartek o godzinie 18:30 na zaproszenie Tomasza Terlikowskiego – publicysty, filozofa, pisarza i działacza katolickiego – w „Scenie Dialog” dyskutują wybitne postaci ze świata nauki, sztuki czy polityki o różnorodnych poglądach, także takich, z którymi gospodarz programu niekoniecznie się zgadza.

Pierwszym gościem Tomasza Terlikowskiego jest Tomasz Stawiszyński.

Dominującym tematem rozmowy cenionego katolickiego publicysty i filozofa z równie cenionym ateistycznym publicystą i filozofem jest śmierć człowieka oraz to, co – być może – jest po niej. To temat szczególnie ważny w kontekście obecnych czasów pandemii, migracji i konfliktów. Zapraszamy do oglądania i słuchania:

Scena Dialog, odc. 1. Tomasz Terlikowski i Tomasz Stawiszyński

Przez półtora roku pandemii koronawirusa w Polsce zmarło ponad 78 tys. osób. Czyli mniej więcej tyle, ilu ma mieszkańców np. Jelenia Góra.

– A mimo to w Polsce nad tymi grobami i pogrzebami trwa cisza. Ofiary COVID-19 w Polsce nie zostały upamiętnione – stwierdził na początku programu „Scena Dialog” Tomasz Terlikowski.

Dlaczego tak jest? – Wydaje mi się, to hipoteza robocza, że problem jest z wpisaniem tych śmierci w jakąś narrację. Problem jest ze znalezieniem mitu, z pomocą którego można by sobie z nimi „poradzić”. Jest w polskiej kulturze żywy mit heroiczny śmierci. Przy koronawirusie tej narracji nie da się zastosować – odpowiedział Tomasz Stawiszyński.

Zdaniem Tomasza Terlikowskiego, w polskiej kulturze tanatycznej zawsze jesteśmy ofiarami kogoś lub czegoś: systemu, przeciwnika, zaborcy. A koronawirus to bezosobowa zaraza, która nie daje się wpisać w żaden kontekst polityczny czy ideowy. Trudno być ofiarą bezimiennej zarazy.

Gość programu „Scena Dialog” znalazł jednak jeszcze jedną przyczynę braku upamiętnienia ofiar COVID-19 w naszym kraju. – Ta przyczyna tkwi w radykalizującym się coraz bardziej konflikcie politycznym w Polsce, który zasysa wszystko – wszystkie znaczące wydarzenia i procesy społeczne. I dlatego nie ma tego upamiętnienia ofiar koronawirusa, bo w Polsce w istocie nie było pandemii. Nie było żadnych śmierci z powodu koronawirusa – ocenił Tomasz Stawiszyński.

W dalszej części rozmowy gość Tomasza Terlikowskiego rozwinął swoją myśl.

– W przypadku części środowisk politycznych, marginalnych ale zaznaczających swoje miejsce, tej pandemii nie było literalnie. Te środowiska głoszą, że mieliśmy do czynienia z plandemią, a więc czymś, co było planowym działaniem sił mających na celu dokonanie przeobrażeń porządku społecznego na świecie – uważa filozof.

– Z kolei w przypadku opozycji mieliśmy do czynienia wyłącznie z koszmarną katastrofą spowodowaną przez ekipę rządzącą, która się nie sprawdziła w żadnym aspekcie, a wszystko co robiła, to robiła źle. A od strony ekipy rządzącej mieliśmy ogromny sukces. Pokonaliśmy tę chorobę, daliśmy radę, zorganizowaliśmy wszystko najlepiej. Innymi słowy: tu nie ma przestrzeni na to, żeby ludzie z bardzo różnych środowisk politycznych wspólnie razem uznali jakiś rodzaj tragedii – stwierdził Stawiszyński.

Czy Tomasz Terlikowski zgadza się z Tomaszem Stawiszyńskim? Odpowiedź na to pytanie – i na wiele innych ważnych pytań – w programie „Scena Dialog”.

Pierwszy odcinek programu „Scena Dialog – Tomasz Terlikowski i goście" udostępniamy dla wszystkich.