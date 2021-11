Czwartek pochmurny z przejaśnieniami. Czeka nas kilka cieplejszych dni

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Będą przemieszczać się dwie strefy opadów deszczu i mżawki. Jedynie na południowym zachodzie kraju nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 6℃ na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość od 50 do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na kolejne dni

Na piątek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie kraju bez opadów, poza tym okresami będą pojawiać się opady deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8℃. na Podkarpaciu, przez 11℃ w centrum kraju, do 12℃ na zachodzie. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-80 km/h.

Sobota również upłynie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Mieszkańcy Śląska oraz Mazur i Podlasia nie powinni spodziewać się opadów, w pozostałych miejscach okresami możliwe są opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura sięgnie maksymalnie od 8℃ na Suwalszczyźnie, przez 12℃ w centrum kraju, do 13℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Czytaj też:

Pochmurna środa z opadami deszczu. Możliwe silne porywy wiatru