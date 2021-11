Ziobro spotkał się z komisarzem UE. Przekazał mu zdjęcia zniszczonej Warszawy

Zbigniew Ziobro spotkał się w czwartek z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Po spotkaniu minister sprawiedliwości podsumował rozmowę na konferencji prasowej. Ziobro wyjaśnił, że Reynders chciał stanowisko resortu ws. reformy sądownictwa w Polsce. Ziobro ujawnił, że podczas rozmowy wymieniono uwagi poglądy i zasygnalizowano różnice zdań.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości dodał, że „były też pozytywne akcenty”. Zaliczył do tego przekazanie unijnemu komisarzowi „dwóch zdjęć obrazujących tragiczną i dramatyczną historię Warszawy i Polski pokazującą stan zniszczeń, jakie naziści niemieccy dokonali w odruchu odwetu wobec Powstania Warszawskiego i realizacji tragicznej ideologii, u której podstaw leżała segregacja państw i narodów oraz dominacja jednych nad drugimi”.

– Skrajnym wyrazem było to, co spotkało Europę i świat, właśnie za sprawą zbrodni hitlerowskich Niemiec – tłumaczył polityk. Według polityka przekazanie zdjęć zniszczonej stolicy „miało charakter symboliczny”. Ziobro w dalszej części rozmowy nawiązał do tej symboliki pokazując, że „Polacy są i będą zawsze bardzo wrażliwi na zasadę równego traktowania i szanowania poszczególnych państw i krajów wewnątrz wspólnoty europejskiej”.

– Wstępowaliśmy do UE jako organizacji łączącej równe sobie narody i państwa, a nie jako do organizacji, która określa status jednych państw jako niższy i podrzędny, a uprawnienia tych państw jako gorsze niż w stosunku do tych bogatszych, większych, którym wolno więcej i mogą dominować oraz narzucać swoją wolę innym. Myślę, że to przesłanie było niezwykle ważne. Naszym zdaniem nie ma praworządności, bez równości – mówił minister sprawiedliwości.

