Lekarze walczą o życie niezaszczepionego 41-latka. „Przypadków takich jak ten pacjent jest coraz więcej”

Mężczyzna trafił do Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, jednej z największych placówek medycznych w Wielkopolsce. Lekarze opublikowali ku przestrodze krótką historię pacjenta. „Od 4 dni zespół anestezjologiczny prowadzi walkę o życie 41-letniego, niezaszczepionego pacjenta chorego na COVID-19. Został do nas przekazany ze Szpitala Tymczasowego, celem wdrożenia i prowadzenia terapii ECMO, czyli pozaustrojowego utlenowania krwi” – czytamy we wpisie. „Zanim odradzicie szczepienie osobom młodszym, bo są poza grupą ryzyka, pamiętajcie, że przypadków takich jak ten pacjent jest coraz więcej” – ostrzegają lekarze.

„Gazeta Wyborcza” opisuje, że mężczyzna zachorował na COVID-19 kilka tygodni temu. Pacjent nie wyrażał zgody na leczenie pod respiratorem, mimo że jego stan się pogarszał. Dlatego na oddział intensywnej terapii w szpitalu tymczasowym trafił o kilka dni za późno. Gdy stan mężczyzny wciąż się nie poprawiał, lekarze podjęli decyzję o przeniesieniu go do Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego. Tam został podłączony do ECMO, czyli urządzenia, które całkowicie przejęło funkcję zniszczonych przez wirusa płuc. Koszt takiego leczenia może wynieść łącznie nawet milion złotych.

– Antyszczepionkowcom łatwo jest dawać rady, by ludzie się nie szczepili, ale trzeba mieć świadomość, że konsekwencje takiego wyboru są często dramatyczne. Dynamika zakażeń i zachorowań jest dziś przerażająca – powiedział w rozmowie z „GW” Stanisław Szczepaniak, wicedyrektor poznańskiego szpitala. - System ochrony zdrowia znów zaczyna balansować na granicy wydolności – dodał.

Koronawirus w Polsce. Padają kolejne rekordy zakażeń

Do szacowanego szczytu czwartej fali pandemii został jeszcze ponad tydzień, jednak w czwartek odnotowano drugą z rzędu rekordowo wysoką liczbę nowych przypadków. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto prawie 25 tys. nowych zakażeń. Dla porównania tydzień temu było ich 19 074, a 18 listopada 2020 roku MZ informowało o 19 883 nowych zakażeniach.

Z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarło 100 pacjentów, z kolei 270 zgonów to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie minionej doby zmarło 370 osób. Coraz więcej zakażonych trafia też do szpitali. Zajętych jest już 15 713 z 21 692 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 1 345 pacjentów. Dla osób z COVID-19 resort zdrowia zabezpieczył w sumie 1 991 respiratorów. Poza tym 503 519 osób przebywa obecnie na kwarantannie.

Pomimo pogarszającej się sytuacji, w listopadzie najprawdopodobniej nie zostaną wprowadzone nowe obostrzenia. Tak wynika przynajmniej z wypowiedzi osób związanych z Ministerstwem Zdrowia. W radiowej „Trójce” o kwestię ewentualnych obostrzeń na Boże Narodzenie pytany był wiceszef resortu zdrowia. – Jestem przekonany, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Szczyt epidemii ma być na początku grudnia – oświadczył Waldemar Kraska.

