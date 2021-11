Białoruś wszczęła kolejną sprawę karną przeciwko Polsce. Zarzuty pod adresem Dudy, Morawieckiego i Błaszczaka

Białoruski prokurator generalny wydał na kanale YouTube oświadczenie ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Andriej Szwed zapowiedział, że informacja o działaniach Polski zostanie przesłana do wszystkich organizacji międzynarodowych – czytamy na kontrolowanej przez Aleksandra Łukaszenkę agencji prasowej Belta. Prokurator podkreślił, że „zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu”.

Sytuacja na granicy. Białoruski prokurator generalny oskarża Polskę

Szwed tłumaczył, że analiza prawna miała wykazać „rażące naruszenie przez polskich urzędników państwowych prawa międzynarodowego dotyczącego uchodźców, którzy chcą się dostać do Niemiec przez Polskę”. Dodał, że zostały podjęte niewspółmierne środki takie jak zbudowanie dodatkowego ogrodzenia, wzmocnienie patroli na granicy polsko-białoruskiej, oraz „groźby użycia czołgów i innego sprzętu ciężkiego wobec pokojowo nastawionych migrantów znajdujących się na Białorusi”.

– Podejmowane są próby i naruszana jest jedność granicy państwowej Białorusi – mówił białoruski prokurator generalny. Szwed zarzucił polskim władzom „stosowanie substancji toksycznych, oślepiających świateł, demonstracyjnych strzałów w powietrze, tortur i innych aktów okrucieństwa wobec spokojnych i bezbronnych cudzoziemców”. Wymieniono także nielegalne deportacje, użycie armatek wodnych oraz gratów hukowych, także wobec „kobiet w ciąży oraz małych dzieci”.

Andriej Szwed o działaniach Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego i Mariusza Błaszczaka

Prokurator generalny Białorusi powiedział również, że wszystkie te działania zostały popełnione „za wiedzą lub na polecenie” polskich przywódców politycznych. Szwed wskazał tutaj głównie prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Prokuratura Generalna miała zarejestrować wypowiedzi różnych obywateli polskich, w tym urzędników państwowych, „nawołujących do agresji na Białoruś”.

Szwed zaznaczył, że podlega to pod art. 123. białoruskiego kodeksu karnego, który mówi o „propagandzie wojennej”. W związku z tym wszczęto kolejną sprawę karną przeciwko Polsce. Zajmie się nią Komitet Śledczy Białorusi. Informacje o działaniach wysokich rangą urzędników w Polsce mają zostać wysłane m.in. do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz do Rady Europy.

