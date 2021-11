Wałbrzych. 35-latek wyważył drzwi plebanii i pobił księdza

O sprawie informuje wałbrzyska policja. Jak czytamy, całe zdarzenie rozegrało się w ubiegłą niedzielę 14 listopada około godziny 16:30 przy ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach pod Wałbrzychem.

35-letni mężczyzna wyważył drzwi prowadzące na plebanię i pobił obecnego w budynku księdza. Napastnik był kompletnie pijany. Przed wtargnięciem na plebanię mężczyzna miał się wdać w kłótnię z księdzem. Nie jest jednak jasne, czego dotyczył spór. Ksiądz prawdopodobnie zwrócił mężczyźnie uwagę, gdy ten zakłócał spokój na terenie plebanii.

Wałbrzych. 35-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Ale nie na długo

Najpierw 35-latek miał się kłócić z księdzem z odległości, jednak w końcu wbiegł do budynku, by zaaatakować duchownego. Mężczyzna bił księdza pięściami i groził, że go zabije. Cała napaść zakończyła się jednak łagodnie i ksiądz nie poniósł poważnych obrażeń. Napastnik uciekł z kolei z miejsca zdarzenia.

35-latka udało się bardzo szybko zatrzymać. Podczas samego zatrzymania przez mundurowych podejrzany wciąż był agresywny. Potwierdziło się, że był kompletnie pijany, miał ponad 1,90 promila alkoholu w organizmie – czytamy na stronie policji.

35-letni mężczyzna odpowie teraz za groźby karalne, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego, zniszczenie mienia oraz oraz naruszenie miru domowego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zdecydował o dwumiesięcznym tymczasowym areszcie dla podejrzanego.

Czytaj też:

Dmenin. Trzech mężczyzn pobiło księdza na plebanii