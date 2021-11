Weekend pochmurny i wietrzny. W przyszłym tygodniu możliwe opady śniegu

Pogoda w piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Pojawią się także opady deszczu o sumie od 1 do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8℃ na Suwalszczyźnie do 13℃ na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się od 40 do 70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać ponad 80 km/h.

Prognoza pogody na kolejne dni

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W pasie od Pomorza, przez centrum, po Lubelszczyznę wystąpi deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Suwalszczyźnie do 12℃ na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Okresami jego porywy mogą osiągać od 40 do 60 km/h.

W niedzielę na północy kraju prognozowany jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 8℃ na Podlasiu do 11℃ na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami w porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h.

W przyszłym tygodniu opady śniegu?

W poniedziałek na niebie pojawi się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum należy spodziewać się przelotnych opadów śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1℃ na Suwalszczyźnie do 5℃ na Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. W północnej części kraju popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1℃ na Suwalszczyźnie do 6℃ na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzać się będzie do 40-60 km/h. W strefie brzegowej porywy przekraczać mogą 80 km/h.

