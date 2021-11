Nergal dla „Wprost”: Moim psim obowiązkiem jest strzelać do tych, przez których mój dom się pali

– Zabrzmi górnolotnie, ale to ja walczę o praworządność w Polsce, a nie premier Morawiecki – mówi Adam Nergal Darski, muzyk, wokalista oraz najgłośniejszy krytyk Kościoła i obecnego rządu. W wywiadzie dla „Wprost” rozmawiamy m.in. o kryzysie na granicy, emigracji z Polski, Szymonie Hołowni i o nadchodzących 51. urodzinach Andrzeja Piasecznego. Ale zaczynamy od nowej płyty zespołu Me and That Man, która miała premierę w piątek.

„Wprost": Pewnie powinniśmy zacząć od muzyki? Adam Nergal Darski, lider zespołów Behemoth oraz Me and That Man: Od czegoś trzeba. Zrobiłem niereprezentatywną sondę. Na 10 odpytanych przeze mnie osób o Nergalu słyszało aż 8, ale muzykę Nergala słyszały tylko trzy. W tym dwie kojarzyły „ten duet z Johnem Porterem". (śmiech) I tu narzucają się od razu dwa pytania. Jesteś muzykiem klasy międzynarodowej, rozpoznawanym na świecie liderem dwóch zespołów – ale w Polsce większość odbiera cię jako celebrytę, skandalistę, wroga Kościoła, ale nie jako muzyka. Czy to cię nie uwiera? Wiem, że tak jest. Często, jak ktoś mnie nazywa „celebrytą", to w pierwszej reakcji staram się obrócić to w żart – mówię, tak, ale „celebrystą", połączeniem celebryty z satanistą. Radzę sobie z takim traktowaniem, choć jestem tym już trochę zmęczony. Miło by było, gdyby ludzie zwracali uwagę na mój dorobek, a nie tylko na krzykliwe nagłówki artykułów. Media piszą o mnie tylko w kontekście negatywnym, bo to się sprzedaje. „Nergalowi puściły nerwy w Uberze", „Nergal znowu w sądzie". Dlaczego nie napiszecie o tym, że polski artysta z polskim zespołem zrobił wielką trasę koncertową po największych arenach Europy? Takie artykuły też powstają, ale nie przebijają się na czołówki. Jak sam zauważyłeś – lepiej sprzedają się złe informacje. Ja się nie obrażam, rozumiem tę socjotechnikę, chociaż jestem nią rozczarowany. Na koniec dnia przynajmniej mnie rozpoznajecie – choć moglibyście mojej ksywki nie przekręcać (śmiech).