Kryzys na granicy, samotność Polski, zakon Tuska. Nowy „Wprost”

Litwa alarmuje, że UE chce zdjąć szmuglujące ludzi z Bliskiego Wschodu linie lotnicze Belavia z listy białoruskich firm objętych nowymi sankcjami. Szef dyplomacji Litwy nie wykluczył, że w sprawę mogą być zaangażowani Niemcy.

Jeśli prawdą jest to, co twierdzi Gabrielius Landbergis z litewskiego MSZ – a nie ma on przecież powodów, żeby zmyślać – to wygląda na to, że spełniają się najgorsze oczekiwania co do wyniku rozmów kanclerz Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką – pisze Jakub Mielnik.

O czym jeszcze w najnowszym numerze „Wprost”?

„Alfabet władzy, czyli sześć lat rządów Jarosława Kaczyńskiego”. 6 lat temu – 18 listopada 2015 roku – rząd Beaty Szydło otrzymał w Sejmie wotum zaufania i rozpoczęły się rządy Zjednoczonej Prawicy. Wydarzyło się wiele rzeczy dobrych i złych, śmiesznych i strasznych. Przeżyjmy te sześć lat jeszcze raz, od A do Z! Materiał Elizy Olczyk.

„Gnijący konflikt na granicy”. – Rząd woli walczyć z Unią i mieć gnijący konflikt na granicy, niż go rozwiązać i współpracować z UE – mówi Dariuszowi Grzędzińskiemu poseł Polski 2050 Paweł Zalewski, były polityk PO.

„Stara gwardia czyli zakon przewodniczącego PO”. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk otoczył się politykami, którzy byli kluczowymi postaciami w jego rządzie. I to najpewniej ich widziałby w swoim kolejnym gabinecie – pisze Joanna Miziołek.

„Siarkowska na wojnie”. Zna świat ulicy Wiejskiej od wielu lat. Jest zwolenniczką powszechnego dostępu do broni, całkowitego zakazu aborcji, Marszu Niepodległości i wolności szczepionkowej – pisze Eliza Olczyk

„Współczucie i strach”. Eliza migrantów się przestraszyła, potem chciała dać im wodę i konserwy, ale szybsza była policja… Mieszkańcy wsi patrzą na granicę ze współczuciem, ale też strachem – piszą Piotr Barejka i Bolesław Breczko.

„Sport przegrywa z Łukaszenką”. W cieniu coraz groźniejszego konfliktu na wschodzie mamy kryzys mniejszy, ale przez to nie mniej ważny – kryzys małych klubów piłkarskich z drugiego końca Polski. Tekst Dariusza Grzędzińskiego.

„Tam są dzieci młodsze niż ja”. „Panie Prezydencie (…). Mam 8 lat i nie wyobrażam sobie, że ktoś w taką pogodę śpi w lesie na ziemi – tam są dzieci młodsze niż ja” – napisał ośmiolatek i właśnie dostał odpowiedź. Materiał Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Mamy nowy skandal”. To nie było dobre miejsce ani czas na wygłoszenie takich słów. Ale warto pamiętać, że arcybiskup Paul Gallagher, watykański „minister spraw zagranicznych” nie powiedział nic nowego. Komentarz Tomasza Terlikowskiego.

„Przyszłością energii są małe reaktory atomowe”. – W społeczeństwie jest większa wiedza o atomie niż kiedy planowano budowę elektrowni w Żarnowcu – mówi w rozmowie z Szymonem Krawcem Michał Sołowow, który zamierza wybudować prywatną elektrownię atomową.

„Samotność Polski”. Poparcie sojuszników dla polskich zmagań z agresją ze wschodu ogranicza się do pustych deklaracji i gestów, a Niemcy utwierdzają Łukaszenkę i Putina w skuteczności ich działań – pisze Jakub Mielnik.

„Białorusini wiedzą, że znaleźli się w rękach wariata”. Agnieszka Romaszewska, szefowa Biełsat TV mówi Elizie Olczyk o tym, jak kryzys na granicy wygląda ze strony zwykłych mieszkańców Białorusi i o kłamstwach tamtejszej państwowej telewizji.

„Dlaczego premier zwleka z wezwaniem NATO?”. Daliśmy się zepchnąć do defensywy. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, a wszyscy tylko rozważają, co i jak można zrobić Łukaszence i Putinowi, żeby powstrzymać ich agresję – pisze Jakub Mielnik.

„Polska potęgą w leczeniu wad słuchu”. Prof. Henryk Skarżyński wyjaśnia Katarzynie Pinkosz, jak to się stało, że Polska została światowym centrum leczenia wad słuchu i jak to się dzieje, że osoby kiedyś głuche dziś występują na koncertach

„Cieszę się tym, co mam”. Izabela Kuna, aktorka, pisarka i wykładowczyni akademicka o tym, dlaczego, rozważając zawodowe propozycje, może dzisiaj „kręcić nosem” i dlaczego „nie pchała się” do teatru. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Bruce Willis: dogrywka”. Czy ktoś jeszcze poważnie traktuje Bruce’a Willisa? Raczej nie. Każda premiera kolejnego filmu z aktorem jest wyszydzana. Co ten – kiedyś – gwiazdor Hollywood wyrabia? Komentarz Roberta Ziębińskiego.

„Mój brat jest królem minimalizmu”. Felieton Michała Witkowskiego.