Sytuacja na granicy Polska-Białoruś. SG podała najnowsze dane

Jak podają pogranicznicy, minionej doby, czyli 20 listopada, odnotowano 208 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymany został jeden migrant – obywatel Iraku. Wydano także 31 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Straż Graniczna dodaje, że pozostałym próbom zapobieżono.

Kryzys na granicy Polska-Białoruś

Przypomnijmy, że informacje przekazywane przez Straż Graniczną z odcinka polsko-białoruskiej granicy, zwiazane są z trwającym na tym obszarze kryzysem migracyjnym. Choć wspomniany kryzys trwa od miesięcy, sytuacja zaczęła eskalować dwa tygodnie temu – 8 listopada. Wówczas do granicy z Polską zaczęła zmierzać kolumna migrantów. Byli to ludzie sprowadzeni z Bliskiego Wschodu przez reżim Łukaszenki, którym obiecano przerzut do krajów Unii Europejskiej. Migranci przez ostatnie dwa tygodnie forsowali polsko-białoruską granicę. Straż Graniczną wspomagało m.in. wojsko i policja.

W ostatnich dniach konflikt przycichł. Migrantów przeniesiono do centrum logistycznego na terenie Białorusi, a do Iraku już wyleciał pierwszy samolot z częścią migrantów na pokładzie. Proces odwożenia migrantów do krajów pochodzenia ma być kontynuowany. Migranci przebywający w cntrum logisycznym skarżą się na swoją sytuację i zaczynają rozumieć, że zostali bezwzględnie użyci przez reżim w celu wywarcia presji na Unii.

Wciąż jednak dochodzi do prób przedarcia się przez granicę między Polską i Białorusią. Podczas tego typu prób zmarło już co najmniej kilku migrantów. Organizacje pomocowe mówią nawet o kilkunastu ofiarach.

