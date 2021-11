Widzowie TVP Info, TVN24 i Polsatu są zgodni. Sondaż dla „Wprost” nie pozostawia złudzeń

Od wielu tygodni kryzys przy granicy z Białorusią przybiera na sile. Każdego dnia Straż Graniczna informuje o kolejnych próbach nielegalnego wtargnięcia na teren Polski. Służby pokazują także nagrania, na których widać, jak reżim Łukaszenki wykorzystuje migrantów do prowadzenia wojny hybrydowej.

Granica polsko-białoruska. Sondaż. Różnice między widzami TVN i TVP

Sondażownia United Surveys na zlecenie „Wprost” sprawdziła, czy w związku z coraz bardziej niepokojącymi doniesieniami z granicy polsko-białoruskiej, Polacy obawiają się, że obecny kryzys przekształci się w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią. Wśród ankietowanych dominują stonowane, bliskie optymizmowi nastroje – zaledwie 3,2 proc. z nich uznało, że „zdecydowanie” dojdzie do konfliktu.

Na pytanie „Czy Pana/i zdaniem kryzys na granicy przekształci się w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią?” aż 70 proc. respondentów odpowiedziało przecząco: 51,2 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „raczej nie”, a 17,1 proc. – „zdecydowanie nie”. Nieco ponad 20 proc. ankietowanych („zdecydowanie tak” - 3,2 proc a „raczej tak” 18 proc.) uważa, że istnieje realne zagrożenie konfliktem zbrojnym z naszym sąsiadem. Zdania w tej sprawie nie ma 10,4 proc.

Granica polsko-białoruska. Sondaż. Kto obawia się konfliktu z Białorusią?

Co ciekawe, największy odsetek osób, które na pytanie „czy kryzys na granicy przekształci się w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią” odpowiedziały „zdecydowanie tak” to ci, dla których głównym źródłem aktualnych informacji są media społecznościowe - aż 10 proc. Podobnego zdania jest tylko 5 proc. osób czerpiących wiedzę z portali internetowych. Co więcej, takiej odpowiedzi nie udzielił żaden z respondentów korzystających w największym stopniu z mediów tradycyjnych takich jak radio, telewizja czy prasa.

Granica polsko-białoruska. Sondaż. Różnice między widzami TVP i TVN

Jednocześnie wyniki sondażu wskazują, że otwartego konfliktu zbrojnego przy polskiej granicy obawiają się niemal w równym stopniu widzowie TVN24, TVP oraz Polsatu. Taką odpowiedź zaznaczyło 12 proc. widzów TVN24 oraz po 13 proc. widzów Polsat News i TVP Info.

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że Łukaszenko ostatecznie nie odważy się na otwarty konflikt zbrojny. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 52 proc. widzów „Faktów” TVN, 59 proc. widzów „Wiadomości” i 54 proc. widzów „Wydarzeń” Polsatu. Taką możliwość wykluczają w największym stopniu widzowie Polsatu - 29 proc. a także 26 proc. widzów TVN24 i 20 proc. widzów TVP Info.

Swojego zdania w sprawie ewentualnego zaostrzenia konfliktu na granicy najrzadziej nie mają osoby, które czerpią wiedzę o świecie z mediów społecznościowych - zaledwie 1 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem”. Różnica w stosunku do mediów tradycyjnych jest ogromna. Zdania w sprawie konfliktu nie ma 15 proc. widzów TVN4, 19 proc. widzów TVP Info i co piąty widz Polsat News.

Badanie wykonano metodą CATI (metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo) w dniach 18-19 listopada 2021 roku na próbie reprezentatywnej 1000 osób.

Czytaj też:

Polacy boją się wojny z Białorusią w związku z kryzysem? Najnowszy sondaż „Wprost”