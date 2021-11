Granica polsko-niemiecka. Na kilka dni jednostronnie zamknięte będzie przejście w Świecku

Niemcy przekazali stronie polskiej, że od poniedziałku 22 listopada od godziny 8:30 zostanie zamknięty krótki fragment autostrady BAB12. Kierowcy nie przejadą od Frankfurtu nad Odrą do granicy z Polską w Świecku. Nie będzie więc można w tym miejscu wjechać z terytorium Niemiec do naszego kraju. Najbliższe Świecka wjazdy do Polski znajdują się w Kostrzynie nad Odrą i Słubicach.

Powodem zamknięcia autostrady podanym przez Autobahn GmbH są „poważne uszkodzenia drogi A12 w obszarze budowy”. Od prawie ośmiu miesięcy ruch w kierunku Polski odbywa się po utwardzonym poboczu starej betonowej jezdni z powodu trwania prac budowlanych. Ruch ciężarowy skierowany będzie objazdami na Forst/Olszyna, natomiast ruch osobowy na Frankfurt Oder/Słubice.

Zamknięte przejście w Świecku. Kiery wznowią ruch?

Przywrócenie ruchu planowane jest w dniu 25 listopada o godz. 16:00. Strona niemiecka nie wyklucza jednak pewnego przyśpieszenia lub opóźnienia przywrócenia ruchu ze względu na fakt, że roboty uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych. W takim wypadku zorganizowane zostałyby objazdy dla samochodów ciężarowych, zorganizowane przez byłe przejście graniczne Forst/Olszyna.

Czytaj też:

Kłótnia o kryzys na granicy w studio. „Mielibyśmy 700 tys. uchodźców, pan się wykluczył ze wspólnoty”