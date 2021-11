NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najważniejsze informacje z 22 listopada

Trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że Polska wstrzyma ruch towarowy z Białorusią

Migranci wciąż usiłują przedostać się nielegalnie przez granicę z Polską. Z informacji Straży Granicznej wynika, że tego typu prób jest zdecydowanie mniej niż w ostatnich tygodniach a większość migrantów przeniesiono do centrum logistycznego

8:16 Serwis oko.press opublikował fragment z brutalnego zatrzymania przez żołnierzy trzech reporterów na Podlasiu. „Trzymaj te łapy wysoko. Się, k***a, odechce fotografowania. Ile, k***, razy można?!” – słychać na nagraniu



Kryzys na granicy. Są nagrania z brutalnego zatrzymania fotoreporterów. „Macie rękawiczki? Wszędzie nasze odciski zostawiamy” 8:02 Granica polsko-białoruska. SG o kolejnym incydencie



Z informacji Straży Granicznej wynika, że około 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski



wprost.pl 7:56 Podczas odprawy żołnierzy w Krynkach premier Morawiecki przemawiał do funkcjonariuszy. - Zrobię wszystko dla naszych obywateli i dla was, żeby uświadomić wszystkim naszym sojusznikom za oceanem i tym w zachodniej Europie, z jakim realnym niebezpieczeństwem się mierzymy po to, żeby uniknąć tego najgorszego, co może nas czekać - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Krynkach.



- Raz jeszcze w imieniu całego rządu, ale też jestem przekonany, że w imieniu wszystkich Polaków - dziękuję wam za waszą znakomitą służbę - dodał premier



twitter.com 7:52 Są najnowsze dane od Straży Granicznej



twitter.com 7:32 Migranci na swoich czatach publikują teraz informacje o nowej lokalizacji - lesie w pobliżu przejścia granicznego Piasčatka w obwodzie brzeskim. Polskie służby graniczne poinformowały, że wczoraj na tym terenie miała miejsce próba przebicia się przez granicę białorusko-polską



twitter.com 7:25 - Na naszej granicy są dzisiaj zamieszki, ale problem militarny to nie jest. Mamy natomiast porozumienie w gronie państw bałtyckich, że jeśli nadejdzie moment, gdy z art. 4 trzeba będzie skorzystać, to zrobimy to razem - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" 7:10 Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych o wizycie premiera Morawieckiego przy granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 6:53 Funkcjonariusze zatrzymali już 304 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Kurierzy przewozili blisko 1300 osób 6:42 Granica polsko-białoruska . Są kolejne zatrzymania



- 18 min po północy policjanci z Olsztyna w Narwi zatrzymali samochód marki Ford Focus, którym kierował obywatel Ukrainy. Przewoził czterech obywateli Syrii. O godz. 2.30 policjanci ze Szczecina w miejscowości Tonkiele zatrzymali kierowcę Toyoty Camry. Obywatel Tadżykistanu, przewoził trzech obywateli Turcji - poinformował podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP Białystok



Z kolei przed godz. 14 policjanci z Krakowa w Bielsku Podlaskim zatrzymali samochód marki Renault Trafic. Obywatel Ukrainy, przewoził 28 obywateli Iraku.



O godz. 22 w Boćkach policjanci z Krakowa zatrzymali kierowcę Skody Fabia. Obywatel Ukrainy przewoził czterech obywateli Syrii. 6:30 Wyniki sondażu United Surveys na zlecenie „Wprost” w sprawie możliwości przekształcenia się obecnego kryzysu w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią pokazują jednoznacznie, że widzowie TVP Info, Polsat News i TVN24 mają w tej sprawie bardzo podobne zdanie



Widzowie TVP Info, TVN24 i Polsatu są zgodni. Sondaż dla „Wprost” nie pozostawia złudzeń 6:18 Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie i blisko 17,3 tys. w październiku 6:09 Na terenach przy granicy pojawił się Mateusz Morawiecki



twitter.com 6:03 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, w której będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach dnia dotyczących kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej



Granica polsko-białoruska. Sondaż. Różnice między widzami TVN i TVP

Sondażownia United Surveys na zlecenie „Wprost” sprawdziła, czy w związku z coraz bardziej niepokojącymi doniesieniami z granicy polsko-białoruskiej, Polacy obawiają się, że obecny kryzys przekształci się w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią. Wśród ankietowanych dominują stonowane, bliskie optymizmowi nastroje – zaledwie 3,2 proc. z nich uznało, że „zdecydowanie” dojdzie do konfliktu.

Na pytanie „Czy Pana/i zdaniem kryzys na granicy przekształci się w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią?” aż 70 proc. respondentów odpowiedziało przecząco: 51,2 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „raczej nie”, a 17,1 proc. – „zdecydowanie nie”. Nieco ponad 20 proc. ankietowanych („zdecydowanie tak” - 3,2 proc a „raczej tak” 18 proc.) uważa, że istnieje realne zagrożenie konfliktem zbrojnym z naszym sąsiadem. Zdania w tej sprawie nie ma 10,4 proc.

