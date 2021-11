Kulisy planu Morawieckiego w sprawie zagrożenia ze strony Putina

Premier razem ze swoim otoczeniem zamierza przekonywać kolejne kraje do zaangażowania się w stabilizowanie sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym. – Państwa, z którymi rozmawiamy, można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, kraje nadbałtyckie narażone na agresję ze strony Rosji, z którymi uzgadniamy strategię na wypadek czarnego scenariusza. Po drugie, Wielka Brytania, która wyśle do Polski ok. 150 żołnierzy i będziemy prowadzić z nią rozmowy na temat sankcji politycznych. To nasz najsilniejszy sojusznik w Europie, pomagający nam obronić granicę. Trzecią grupą są kraje do tej pory mało zainteresowane pomocą Polsce – Włochy, Hiszpania, czy Francja – mówi osoba z kręgów rządowych, zaznaczając, że prezydent Emmanuel Macron prowadził rozmowy z Putinem i Łukaszenką bez udziału Polski.