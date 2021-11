Kryzys na granicy. Są nagrania z brutalnego zatrzymania fotoreporterów. „Macie rękawiczki? Wszędzie nasze odciski zostawiamy”

Żołnierze zatrzymali Macieja Nabrdalika, Macieja Moskwę i Martina Diviska we wtorek 16 listopada w Wiejkach na Podlasiu, czyli na obszarze, gdzie nie obowiązuje stan wyjątkowy. Fotoreporterzy dokumentowali obecność wojska na tym terenie w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Z ich relacji, zamieszczonej na stronie pressclub.pl wynika, że przed wykonaniem zdjęć podeszli do bramy, przedstawili się wartownikowi jako dziennikarze i uprzedzili, że będą z zewnątrz wykonywać fotografie. Po wykonaniu pracy wsiedli do samochodu i chcieli wrócić do Michałowa. Wtedy drogę zastąpiły im osoby w mundurach Wojska Polskiego, które wyciągnęły reporterów z samochodu, szarpiąc ich i używając wulgaryzmów. Pozbawiono ich kurtek, skuto kajdankami i przetrzymywano ponad godzinę, do momentu przyjazdu policji. W tym czasie wojskowi przeszukali auto i przeglądali zawartość kart pamięci w aparatach. Zachowanie mundurowych pochwalił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Serwis oko.press opublikował fragment nagrania z zatrzymania reporterów, które potwierdza ich relację. Słychać na nim, jak wojskowi nakazują dziennikarzom wysiąść z samochodu i przeszukują auto i telefony. "Wszystko z samochodu na tamtą stronę. Trzymaj te łapy wysoko. Się, k***a, odechce fotografowania. Ile, k***, razy można?!" - mówi jeden z żołnierzy do dziennikarza.

Wojskowi zastanawiają się na wartością sprzętu i komentują zdjęcia. "No, trochę kasy tu mają. Te obiektywy" - słychać na nagraniu. "K***a, jakie aparaty! Jakieś bogate zatrzymanie" - stwierdzają dalej. "Ja tu przeglądam cały czas, tysiąc ponad zdjęć jest" - mówi jeden z żołnierzy.

"Macie rękawiczki?" - pyta jeden z wojskowych. "Wszędzie nasze odciski zostawiamy" - odpowiada mu inny. "Tak, zostawiliśmy nasze odciski, ale niepełne są" - słychać.

