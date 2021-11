Wielu próbowało usprawiedliwić Tuska. „Czy to Was wszystkich tłumaczy?”

Nie wiem, co było bardziej wstrząsające – to, że człowiek kreujący się na europejskiego, światowego polityka zachował się tak skrajnie nieodpowiedzialnie, że w Skandynawii stanąłby przed sądem, czy to, w jaki sposób wielu ludzi spróbowało takie zachowanie usprawiedliwić.

Żeby zdawać sobie sprawę, z tego, co zaszło, trzeba mieć świadomość, skąd właściwie wzięło się ograniczenie do 50 km/h w obszarach zabudowanych, które wiele lat temu ustalono w Europie. Bo przecież nie wzięło się znikąd.