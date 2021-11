NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najważniejsze informacje z 23 listopada

Choć w ostatnich dniach sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nieco się uspokoiła, nadal dochodzi do licznych incydentów. Straż Graniczna poinformowała, że w nocy 21 na 22 listopada na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych grupa około 150 agresywnych cudzoziemców próbowała wedrzeć się na terytorium Polski . Z informacji służb wynika, że atak na polską granicę był nadzorowany przez białoruskie służby

. Z informacji służb wynika, że atak na polską granicę był nadzorowany przez białoruskie służby Wcześniej Straż Graniczna przekazała, że tej samej doby odnotowano łącznie 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy . Wobec 58 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski a trzy osoby zostały zatrzymane

. Wobec 58 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski a trzy osoby zostały zatrzymane Polska planuje zorganizować loty powrotne do Iraku . Rzeczniczka Straży Granicznej podczas konferencji prasowej mówiła o szczegółach.

. Rzeczniczka Straży Granicznej podczas konferencji prasowej mówiła o szczegółach. Odkąd w przygranicznych miejscowościach wprowadzono stan wyjątkowy, dziennikarze nie mogli zbliżyć się do polsko-białoruskiej granicy. Wkrótce ma się to jednak zmienić. – Komendanci placówek Straży Granicznej będą wydawać przepustki dla dziennikarzy – zapowiedziała rzeczniczka SG. Liczba przepustek ma być jednak ograniczona, żeby „170 redakcji nie wjechało na granicę”



6:43 Liderka białoruskiej opozycji rozmawiała z kanclerz Niemiec Angelą Merkel



- Dostałam zapewnienie, że zarówno UE, jak i Niemcy będą mocno trzymać się polityki nieuznawania reżimu. Konsultacje w sprawie rozwiązania kryzysu na granicy nie oznaczają, że zmieniło się stanowisko UE wobec reżimu Łukaszenki - powiedziała Swiatłana Cichanosuska



twitter.com 6:25 Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Wprost" był pytany o niedawną rozmowę kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem. - Szefowa niemieckiego rządu sama wybiera z kim chce rozmawiać, ale legitymizowanie Łukaszenki to nie jest krok we właściwym kierunku - stwierdził premier



Morawiecki dla "Wprost": Budowa pełnego zabezpieczenia na granicy z Białorusią potrwa przynajmniej pół roku 6:10 Przewodniczący amerykańskiej senackiej komisji ds. wywiadu Mark Warner wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazuje, że "agresywna retoryka i działania Władimira Putina stanowią zagrożenie dla pokoju i stabilności Europy oraz świata"



twitter.com 6:07 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, w której będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach dnia dotyczących kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej

Granica polsko-białoruska. Morawiecki o ryzyku militarnym ze strony Rosji

Premier Mateusz Morawiecki ocenił w wywiadzie dla "Wprost", iż ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne. Jego zdaniem za wzrostem niebezpieczeństwa ze strony Kremla przemawiają m.in. zgrupowanie przy granicy z Ukrainą potężnych sił militarnych oraz używanie gazu jako elementu szantażu.

Zdaniem Morawieckiego po raz pierwszy od trzydziestu lat, widzimy kumulację wielu groźnych zdarzeń inicjowanych przez Kreml. – Destabilizacja na Ukrainie, potem w Mołdawii. Wojna hybrydowa, z użyciem imigrantów jako żywych tarczy – wywołana Polsce i całej Unii Europejskiej przez Białoruś – też ma swoje korzenie w Moskwie – ocenił szef polskiego rządu.

– Każdy powinien już dostrzec, że Putin w ramach swojej polityki destabilizacji Europy gra na wielu fortepianach. Przecież eskalacja konfliktów leży w interesie Rosji, ponieważ zwiększa zapotrzebowanie na surowce. Efekt? Potężne wzrosty cen energii, zwłaszcza gazu, które już uderzyły w wiele krajów Unii – stwierdził Morawiecki.

Czytaj też:

Maciej Wąsik dla „Wprost”: Tuska nie stać na podziękowanie mundurowym za pracę na granicy