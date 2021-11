Afera mailowa. Rzekomy mail Morawieckiego o pakiecie onkologicznym. „Nie powinni już tak bardzo narzekać”

Portal „Poufna Rozmowa” zaprezentował nową korespondencję, która rzekomo ma pochodzić z prywatnej skrzynki szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Tym razem domniemana wiadomość miała zostać wysłana pod koniec stycznia 2021 r. „Panowie, proszę o przygotowanie »tarczy onkologicznej« – tarczy finansowej (2020-2021) dla onkologii” – miał napisać szef rządu.

Adam Niedzielski miał odpowiedzieć, że „onkologia otrzymała w ostatnim czasie duże wsparcie”. Rzekomy minister zdrowia wymienił: 3 proc. dodatkowej płatności dla wszystkich jednostek onkologii, 3+3 proc. dodatkowej płatności dla ośrodków kompleksowych oraz podniesienie nakładów na onkologię o ok. 140 mln zł.

Afera mailowa. Mateusz Morawiecki o niepokojących sygnałach ws. onkologii

„To widzę, że dużo się dzieje w tym zakresie, dziękuję. Trzeba zatem te rzeczy, które się już dzieją, obudować paroma pomysłami i nazwać to pakietem onkologicznym. Z bardzo wielu stron Polski do Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego i do mnie płyną sygnały o kłopotach w tej części służby zdrowia” – czytamy domniemaną odpowiedź Morawiecki.

Premier miał dodać, że „chciałby bardzo szybko wyjść z pakietem onkologicznym”. „Niezależnie od tego, że z czysto merytorycznego punktu widzenia zapewne masz rację, że nie powinni już aż tak bardzo narzekać. Jednak te środowiska są bardzo głośne i nośne. Prośba, żebyś szybko mi uzgodnił kilka działań i zaproponujcie mi taki kompleksowy pakiet onkologiczny, który przedstawimy w najlepszy możliwy sposób dla opinii publicznej” – brzmi zaprezentowane zakończenie wątku.

Dzień Walki z Rakiem. Premier odwiedził z Adamem Niedzielskim Kielce

Niedzielski miał zwróci uwagę, że 4 lutego wypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tego dnia premier z ministrem zdrowia odwiedzili Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z członkami Krajowej Rady ds. Onkologii. Głównym tematem rozmów z ekspertami był program budowy Krajowej Sieci Onkologicznej. Szef rządu mówił także wtedy, że wydatki na onkologię rosną i w 2021 r. będą większe o 12 mld zł.

