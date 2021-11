Granica polsko-białoruska. Ponad 170 prób przedarcia się do Polski

Wiceszef MON przekazał na antenie Radia Zet, że obecna noc na granicy polsko-białoruskiej była dość spokojna, jednak nie obyło się bez incydentów. – Była to kolejna noc, kiedy mieliśmy do czynienia z atakami i próbami przekroczenia granicy. Prób odnotowujemy w ciągu doby od kilkunastu do kilkudziesięciu. Z reguły raportowane są te największe – mówił Wojciech Skurkiewicz.

– W okolicy Białowieży dochodzi do prób szturmowego przekraczania granicy przez grupy nawet kilkuset osób. To jest problem. On przecież nie zniknie z dnia na dzień. Te tysiące migrantów wcześniej czy później będą pojawiały się na naszej granicy – dodawał.

Z danych Straży Granicznej wynika, że minionej doby (22-23 listopada) odnotowano 174 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Wobec 66 cudzoziemców funkcjonariusze SG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Policjanci zatrzymali sześć osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to 2 obywatele Uzbekistanu i obywatele Kazachstanu, Turcji, Sri Lanki, a także obywatel Polski. Kurierzy chcieli przewieźć w samochodach 23 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę

Granica polsko-białoruska. Migranci zmienią kierunek?

Wiceszef MON przyznał, że polskie służby dostrzegają nieco zmianę kierunku, gdzie migranci próbują przekraczać granicę. – Do tej pory zdecydowana większość próbowała przekroczyć granicę na terenie województwa podlaskiego, teraz coraz więcej prób jest na terenie Lubelszczyzny. Odnotowujemy tutaj bardzo niebezpieczne przypadki. Imigranci gromadzą się przy brzegu Bugu, są próby przekraczania granicy przez pontony. To niepokojąca sytuacja – ocenił polityk.

