Przemysław Czarnek o słowach Janiny Ochojskiej. „Głupota zbiera swoje wielkie żniwo”

Janina Ochojska powiedziała w TVN24, że nie wiadomo, kim były osoby rzucające kamieniami w polskie służby. – Podobno to byli również ludzie z białoruskich służb specjalnych. Nawet jeżeli to byli tylko uchodźcy, to proszę sobie przypomnieć Usnarz Górny. Od tego czasu wydarzyło się tyle trudnych rzeczy. Ci ludzie przeżyli tak wielkie cierpienie, że w końcu mogli utracić nerwy – powiedziała europosłanka.

Przemysław Czarnek uderza w Janinę Ochojską

Fragment wypowiedzi Ochojskiej pojawił się w TVP Info. Słowa szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej komentował w programie #Jedziemy Przemysław Czarnek. – Głupota zbiera swoje wielkie żniwo, tylko tyle mogę powiedzieć. Dokładnie tak samo można stwierdzić, że uchodźcy jednej ze stolic europejskich zdenerwowali się ostatnio i w biały dzień zgwałcili kobietę na schodach Kapitolu i nikt na to nie zareagował włącznie z policją – mówił polityk PiS.

Minister edukacji i nauki kontynuował swój wywód, mówiąc o „uchodźcach, którzy w stolicach i miastach europejskich strasznie się denerwują”. – Molestują tam kobiety, które rozumieją, w przeciwieństwie do naszych, trudną sytuację uchodźców i nie wychodzą po mroku z domu, ograniczając swoją wolność. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy, to rzeczywiście będziemy ofiarami tej głupoty, która zbiera potężne żniwo, jak słyszę w tych wypowiedziach – podsumował.

Europosłanka w obronie migrantów

To kolejne słowa Ochojskiej o migrantach, które są szerzej komentowane. Wcześniej europosłanka stanęła w obronie tych, wobec których użyto armatek wodnych podczas szturmu na polsko-białoruską granicę w Kuźnicy. Ochojskiej odpowiedzieli m.in. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

