Pogróżki wobec burmistrza Wągrowca. „Zamorduję cię s*******u”

Burmistrz wielkopolskiego miasta Wągrowca poinformował w mediach społecznościowych o pogróżkach pod swoim adresem. „Stop Hejt. Kochani chciałbym podzielić się z wami wiadomością mailową, którą dziś otrzymałem. Mocne słowa, groźby oraz wyrażenie chęci ich realizacji. Bardzo was wszystkich proszę o zaprzestanie hejtowania, obrażania, szczucia jednych na drugich” – napisał Jarosław Berendt.

Wągrowiec. Pogróżki wobec Jarosława Berendta

„Skończmy z tym. Zobaczcie, do czego takie zachowania prowadzą. Wszyscy pamiętamy tragiczną śmierć śp. Pawła Adamowicza. Wyciągnijmy wnioski” – dodał burmistrz. Berendt zamieścił zrzut ekranu wiadomości, która została wysłana na miejską skrzynkę. „Zamorduje cię s*******u. Nie ma naszej zgody na podawanie preparatu śmiercionki. Za to, co zrobiłeś, należy ci się tylko jedna kara. Kara śmierci. I ja ją wykonam” – czytamy w mailu.

„Pewnie o tym dobrze wiesz, ale ja jestem polskim patriotą z Piły. Przynosisz wstyd dla naszego miasta i rujnujesz nam życie. Zniszczyłeś mi życie. Ja już nie mam nic do stracenia” – kontynuuje anonim. Dalej antyszczepionkowiec pisze, że „poświęci się, żeby taki śmieć, nie mógł już dłużej nas nękać”. „R******ę ci łeb. Podpalę twój dom. Wpakuję ci nóż pod żebra. Uporządkuj sprawy, bo nie zostało ci wiele czasu” – kończy swoją wiadomość autor.

Sprawa gróźb zgłoszona na policję

Berendt komentując sytuację, dodał w apelu na stronie miasta, że „to nie pierwsza tego typu groźba skierowana pod jego adresem, aby powstrzymać jego starania mające na celu zaszczepienie się jak największej liczby wągrowczan”. „Sprawę, oczywiście, od razu zgłosiłem do organów ścigania, jednak chciałbym wystąpić do was, mieszkańców Wągrowca, z apelem o powstrzymanie się od emocji” – podkreślił.

„Każdy ma prawo do własnej opinii na temat pandemii, jednak agresywny język i groźby, jakie zaczynają się pojawiać w debacie publicznej, zaczynają stwarzać poczucie zagrożenia. Powstrzymajmy się od tego – dyskutujmy z kulturą i poszanowaniem dla poglądów drugiego człowieka, a w kwestii szczepień, niech to będzie indywidualny wybór każdego z państwa. Ja pozostanę na stanowisku, że szczepiąc się, chronimy zdrowie i życie, zarówno swoje, jak i innych osób” – podsumował burmistrz.

