Niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej. SG: Ponad 250 prób wdarcia się do Polski

Straż Graniczna informowała, że minionej doby (23-24 listopada) odnotowano 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze SG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski.

Podlaska policja dodała, że podczas nocnej interwencji w Starzynie funkcjonariusze pomogli dwóm rannym obywatelom Iraku. Jeden mężczyzna trafił do szpitala z urazem nogi.

Granica polsko-białoruska. Incydenty z udziałem migrantów

Przy granicy polsko-białoruskiej nadal dochodzi do licznych incydentów. We wtorek 23 listopada około godziny 19 grupa ponad 100 migrantów siłowo forsowała granicę. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak cudzoziemcy rzucają kamieniami w polskich funkcjonariuszy. „Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb” – podkreślili przedstawiciele Straży Granicznej.

Z kolei na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku doszło do dwóch siłowych prób przekroczenia granicy. „40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakowały polskie służby rzucając kamieniami, konarami drzew, użyte były również granaty hukowe” – napisano.

