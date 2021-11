Budka do Morawieckiego: niech premier nie tchórzy przed Ziobrą i Kowalskim – gigantami intelektu

Elżbieta Witek zaprosiła opozycję na rozmowę o tym, jak poradzić sobie z czwartą falą pandemii koronawirusa. Może chodzić m.in. o projekt pozwalający pracodawcom sprawdzać, czy ich pracownicy są zaszczepieni. Borys Budka zapewnił w Radiu Zet, że nie wie, na jakie tematy będzie prowadzona dyskusja, a marszałek Sejmu zaprosiła wszystkich jednym zdaniem.

– Oczekuję, że pani marszałek przedłoży dokument, który chciałaby, żeby został poddany naszej weryfikacji czy ocenie, ale do tej pory go nie otrzymałem. Mam nadzieję, że do tego spotkania cokolwiek wpłynie, żebyśmy mieli nad czym pracować – mówił polityk PO. Budka wyjaśniał, że jego partia nie zamierza przynosić własnych propozycji, bo od tego jest Rada Medyczna przy premierze. Dodał, że Platforma Obywatelska „zdaje się na ekspertów”.

Borys Budka skomentował spotkanie z inicjatywy Elżbiety Witek

Wiceprzewodniczący PO podkreślił, że „nie pozwoli, aby nieudolność tego rządu spowodowała w Polsce lockdown”. Zaznaczył, że jego środowisko ostrzegało o tym od sierpnia. Budka spekulował, że Witek może próbować „wyczuć opozycję i co może się stać, jeśli rząd nie będzie działał”. Polityk dziwił się, że nagle zostało zorganizowane spotkanie, bo „na stole leży wiele propozycji”.

– My jesteśmy gotowi poprzeć rekomendacje Rady Medycznej, tylko niech Mateusz Morawiecki nie tchórzy przed Zbigniewem Ziobrą, Januszem Kowalskim – gigantami intelektu – tylko niech premier, mając większość w rządzie, wyda odpowiednie rozporządzenie – mówił Budka. Wiceszef PO podsumował, że Witek „próbuje ratować dziesiątki tygodni zaniedbań, gdzie rząd nie podejmował żadnych działań”.

Czytaj też:

Ostry wpis Borysa Budki. Pisze o „foliarzach”, „fanatykach” i „patowładzy”