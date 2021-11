Władysław Kosiniak-Kamysz o zachęcie finansowej za szczepienie. Proponuje 600 zł

Władysław Kosiniak-Kamysz będzie jednym z przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych, który wybiera się na spotkanie zainicjowane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Chodzi o sposoby dotyczące tego, jak poradzić sobie z czwartą falą pandemii koronawirusa. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział w Radiu Plus, że „idzie ze swoimi propozycjami”.

– Po pierwsze zachęta finansowa. Jeżeli nie dały rady inne metody, trzeba przejść do zachęty finansowej, jak w Grecji, USA czy w innych krajach, dla tych, co już się zaszczepili i się zaszczepią – mówił Kosiniak-Kamysz. Polityk wspomniał też o uldze podatkowej lub bonusie finansowym dla osób do 26 roku życia, którzy nie płacą podatków.

Władysław Kosiniak-Kamysz o zachętach dotyczących szczepień przeciwko COVID-19

Lider PSL ocenił, że jego pomysły będą kosztować kilka miliardów złotych. Tłumaczył, że na opiekę nad osobą będącą podłączoną do respiratora przeznacza się milion zł. Do tego doliczył miliony złotych na późną diagnostykę chorób nowotworowych przez to, że jest COVID-19. – To inwestycja i oszczędność – podkreślił. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że są na to pieniądze, bo niewykorzystane jest 18 miliardów zwrotu dotacji budżetu państwa do ZUS-u.

Polityk dopytywany o konkretne korzyści dla danej osoby przywołał, że Grecy otrzymywali 150 euro. – Jakby było 600 złotych w Polsce, to jest to kwota, która moim zdaniem może stanowić zachętę – powiedział. Kosiniakowi-Kamyszowi najbardziej podoba się opcja z ulgą podatkową, ale stwierdził, że „może trzeba ustanowić bonus finansowy dla wszystkich”. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego wspomniał też o prywatnej ochronie zdrowia dla chorób niezwiązanych z koronawirusem.

