To nie Beata Szydło wymyśliła 500 plus. „Wynalazek z kampanii PiS z 2005 roku”

Głównym tematem drugiego odcinka programu „Scena Dialog – Tomasz Terlikowski i goście” był kryzys konserwatyzmu w Polsce i, być może, kontrrewolucja w przyszłości. W pewnym momencie dyskusja zeszła jednak na sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości 500 plus, dzięki któremu – jak się powszechnie uważa – prawica wygrała wybory parlamentarne w 2015 roku.

– 500 plus to jest wspaniała instytucja – podkreślił Marek Jurek, były marszałek Sejmu.

– Lecz po to, żeby ją dobrze wykonać i zachować również środki na to, by ją modyfikować, to nie powinna była stać się początkiem do uruchamiania innych programów rozdawniczych – ocenił konserwatywny polityk.

Gość Tomasza Terlikowskiego ujawnił przy okazji, że wbrew powszechnej opinii, program ten nie powstał na potrzeby kampanii wyborczej 2015 roku, po której jego twarzą stała się ówczesna premier Beata Szydło.

– 500 plus to jest wynalazek Cezarego Mecha z kampanii Prawa i Sprawiedliwości z 2005 roku, wtedy niezrealizowany – powiedział Marek Jurek w programie „Scena Dialog”.

– Zrealizowany został dopiero po 11 latach w 2016 roku – dodał były działacz PiS, wiceprezes tej partii w latach 2002-2007.

Cezary Mech to ceniony ekonomista, autor ustawy powołującej Komisję Nadzoru Finansowego, były wiceminister finansów w pierwszym rządzie PiS w latach 2005-2006, zaś obecnie doradca prezesa NBP Adama Glapińskiego. W opinii Marka Jurka, za swoje zasługi, m.in. dla programu 500 plus, Mech mógłby zostać członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

