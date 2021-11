Radni PiS poparli nazwanie ronda imieniem Unii Europejskiej. Marcin Warchoł o kompromitacji

Radni z Rzeszowa jednogłośnie poparli projekt PO, aby tzw. rondo z flagami u zbiegu ulic Okulickiego, Witosa i Krakowskiej w okolicy szpitala MSWiA otrzymało imię Unii Europejskiej. Informacja o tej decyzji znalazła się m.in. na oficjalnym profilu miasta Rzeszów na Facebooku. Pod postem pojawiło się ponad 100 komentarzy. Jeden z nich zamieścił Marcin Warchoł.

Wiceminister sprawiedliwości i poseł wybrany z list PiS zwrócił się do „kolegów i koleżanek”. „Wstyd mi za Was. Uhonorowaliście instytucje UE, która odcina od prądu cztery miliony polskich gospodarstw domowych (do 7 proc. zapotrzebowania Polski na energię), nakładając bezprawnie na nasz kraj karę pół miliona euro dziennie” – zaczął swój wpis Warchoł, nawiązując do sprawy Turowa.

Rzeszów. Marcin Warchoł nie zostawił suchej nitki na radnych PiS

„Uczciliście organizację, która bezprawnie zabrania reformy polskiego sądownictwa, broniąc korporacyjnego i zdegenerowanego systemu sędziokracji, nakładając karę milion euro dziennie za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która w przeszło 600 sprawach w ciągu 2 lat pozbawiała immunitetu sędziów wręczających łapówki, kierujących autem po pijanemu, maltretujących żony, czy jak w jednym wypadku sędziego gwałciciela” – kontynuował wiceminister sprawiedliwości.

Warchoł miał też pretensje do radnych Prawa i Sprawiedliwości za to, że jego zdaniem „wsparli instytucję nakazującą wyrzec się nam naszej tożsamości konstytucyjnej i kulturowej narzucając nam marksistowską agendę LGBT i zmuszając do akceptacji dla związków homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci”. „Skompromitowaliście barwy PiS i zawiedliście wyborców” – podsumował poseł. Jego zdaniem wielu bohaterów z Podkarpacia i Rzeszowa bardziej zasługuje na uczczenie.

Czytaj też:

Burza wokół projektu szczepionkowego. Będzie rozłam w klubie PiS? „Jest wielu posłów, którzy myślą podobnie”