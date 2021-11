Afera mailowa. „Pomysł na wygranie samorządowych wyborów w kujawsko-pomorskim”

W sieci pojawiły się kolejne maile, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynki szefa Kancelarii Premiera. Tym razem portal „Poufna Rozmowa” opublikował domniemaną wiadomość posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera do szefa KPRM Michała Dworczyka. Mail miał zostać wysłany w sierpniu 2018 r.

„W nawiązaniu do naszej rozmowy przekazuję kilka pomysłów wsparcia »eventowego« i programowego, które pomogłoby wygrać wybory samorządowe w województwie kujawsko-pomorskim” – czytamy na początku ujawnionej wiadomości. Schreiber miał ogłosić sześć punktów.

Afera mailowa i „pomysły na wygranie samorządowych wyborów w kujawsko-pomorskim”

Pierwszy z nich to droga S10 łącząca Bydgoszcz z Toruniem, a jakby się nie dało to „przeprawa mostowa w okolicach Solca Kujawskiego”. Kolejny pomysł miał dotyczyć przekazania miliona złotych na szkołę w Paterku i cztery miliony złotych na halę w Jeziorkach Wielkich, co miałoby wspomóc p.o. wójta, który pierwszy raz walczy o zwycięstwo.

W wygraniu wyborów samorządowych w woj. kujawsko-pomorskim miałby też pomoc pokazowy mecz tenisa stołowego pomiędzy Mateuszem Morawieckim i prezesem klubu ZOO Leszcz Gwiazda Bydgoszcz. „Zbigniew Leszczyński jest właścicielem firmy, która jest w jego rodzinie w Bydgoszczy od 120 lat, w tych wyborach jest numerem dwa na liście do Sejmiku Wojewódzkiego” – miał tłumaczyć Schreiber.

Łukasz Schreiber miał pisać do Michała Dworczyka

Ostatni pomysł to ogłoszenie programu dla SKS w Gostycynie. „Rządzi tam wójt, z którym współpracujemy, jest fajna hala jak na wiejską gminę i świetny facet, który jest wuefistą, a skupia mnóstwo dzieciaków wokół sportu” – można przeczytać. Odpowiedź Dworczyka miała być krótka „ok, bierzemy do realizacji”.

