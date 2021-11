Co się dzieje z Piotrem P., mózgiem afery SKOK Wołomin? „Moje życie może być zagrożone”

Proces Piotra P. głównego oskarżonego w aferze SKOK Wołomin toczy się w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga. Prokuratura w kilkakrotnie uzupełnianym akcie oskarżenia zarzuca mu, że od grudnia 2007 do lutego 2014, kierując zorganizowaną grupą przestępczą w kilku miejscowościach Polski, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem banku spółdzielczego w Wołominie w kwocie 1.786 677.000 zł. (Liczby nadal rosną). W oparciu o co najmniej 911 umów pożyczkowo kredytowych spowodował niesłuszne wypłacenie 3 mld zł. Pieniędzy nie udało się odzyskać, co doprowadziło do upadku banku w 2015 r.