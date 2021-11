Afera mailowa. Rzekoma wiadomość do Joachima Brudzińskiego. „Z góry dziękuję za pomoc”

Serwis „Poufna Rozmowa” regularnie publikuje zrzuty ekranów maili, które rzekomo pochodzą ze skrzynki szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Tym razem zamieszczono wiadomość, którą w czerwcu 2017 r. miała wysłać ówczesna redaktor naczelna Telewizji Republika Dorota Kania. Dziennikarka funkcję objęła niecały miesiąc wcześniej.

Afera mailowa. Dorota Kania wysłała wiadomość do Joachima Brudzińskiego?

Mail miał zostać wysłany do Joachima Brudzińskiego. Polityk PiS jest teraz europosłem, a wtedy pełnił obowiązki wicemarszałka Sejmu. „W nawiązaniu do naszej rozmowy przesyłam pismo ws. letniej akcji Telewizji Republika plus kosztorys pokazujący rzeczywiste koszty akcji. Z góry dziękuję za pomoc” – brzmi wiadomość.

W treści maila przypisanego Kani można przeczytać, jak zwraca się z „prośbą o pomoc w organizacji akcji »Republika na wakacjach«, której celem jest dotarcie do dużej ilości osób i przekazywanie dużej i lokalnej polityki”. „Chcemy pokazać, jak w praktyce wyglądają m.in. efekty 500+, mieszkanie+, odbudowa stoczni, zmiany w armii” – miała kontynuować ówczesna redaktor naczelna Telewizji Republika.

Letnia akcja Telewizji Republika. „Chcemy być także tam, gdzie nas państwo zaprosicie”

Dalej Kania miała zaznaczyć, gdzie chce się pojawić z akcją. „Chcemy być także tam, gdzie nas państwo zaprosicie” – czytamy w załączniku opublikowanego maila. Dziennikarka miała podkreślić, że „akcja wymaga sporego logistycznego zaplecza (koszt produkcji jednego odcinka miał wynieść 10 tys. zł.), więc przedstawia wykaz najważniejszych kosztów”.

Czytaj też:

Afera mailowa. „Pomysł na wygranie samorządowych wyborów w kujawsko-pomorskim”