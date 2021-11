Szczecin. Zabił teściową, żonę i popełnił samobójstwo. Świadkiem tragedii 11-latek

W sobotę 27 listopada po godz. 1:00 doszło do awantury domowej, w czasie której 45-letni mężczyzna zaatakował nożem swoich najbliższych. Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, od ciosu w klatkę piersiową zginęła 63-letnia kobieta, teściowa agresora. Ciężko ranna została 35-letnia żona mężczyzny. Kobieta została przewieziona do szpitala. Niestety, nie udało się jej uratować. Sprawca tragedii odebrał sobie życie – podaje portal wspomnianej rozgłośni.

Tragedia w Szczecinie

W czasie rozgrywania się tych tragicznych zdarzeń, w domu był 11-letni chłopiec, syn pary. To on o zajściu powiadomił policję. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną napadu agresji miała być zazdrość o żonę. Dotychczas do mediów trafiają jedynie szczątkowe informacje dotyczące sprawy. Wiadomo, że na miejscu pracują odpowiednie służby.

