Nowe obostrzenia przez wariant Omikron. Minister zdrowia zapowiada zmiany

Minister Adam Niedzielski w rozmowie na antenie Radia Plus stwierdził, że ryzyko związane z nowym wariantem koronawirusa jest duże, a pogłębia je i tak trudna już sytuacja epidemiologiczna w Polsce. – Szpitale są obłożone, musimy likwidować normalne miejsca leczenia, otwierać miejsca covidowe. Nastawienie się zmienia. Pojawienie się wariantu, w tym punkcie, w którym jesteśmy, to game changer. To nie sytuacja, którą możemy ignorować, czy przejść do porządku dziennego – mówił Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Niedzielski: Będzie uszczelnienie granic

W poniedziałek o godz. 11 spotyka się sztab kryzysowy w tej sprawie zwołany przez ministra zdrowia, na którym mają zostać omówione dane związane z nowym wariantem koronawirusa. – Będziemy starali się zastanowić, jaki to jest kontekst – wskazał szef resortu zdrowia. – Przeanalizujemy sytuację związaną z uszczelnieniem granic, musi zostać podjęta taka decyzja – mówił Niedzielski. Dodał, że sanepid został już poinstruowany, by prowadzić wywiad epidemiologiczny z przyjezdnymi pod kątem kontaktu z osobami z terenów zagrożonych nowym wariantem koronawirusa.

Pytany, co się zmieni, jeśli chodzi o obostrzenia, minister powiedział, że na pewno będą poddawane kwarantannie osoby przybywające z krajów, w których wykryto nowego koronawirusa. Potwierdził, że chodzi także o kraje europejskie.– Test będzie wyłączał w tej kwarantanny – mówił Niedzielski. – Będziemy raczej stosowali także to, że szczepienia zwalniają, choć nie wiemy, jaka jest interakcja szczepień z nowym koronawirusem – wskazał.