Koronawirus w Polsce. Nie zaszczepiłeś się? Ministerstwo Zdrowia wyśle do ciebie SMS

„UWAGA: Zapisz się już dziś na szczepienie przeciw COVID. W swoim IKP znajdziesz e-skierowanie. Na osoby zaszczepione nie jest nakładana kwarantanna” – to treść wiadomości SMS, która powędruje do osób, które nie zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi.

Nie będą to jednak wszyscy niezaszczepieni w naszym kraju. Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Zdrowia, taka wiadomość powędruje jedynie do 900 tys. osób, które posiadają IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta. Akcję wysyłania komunikatów zaplanowano na poniedziałek 29 listopada od godziny 10:00. Wszystkie wiadomości mają zostać rozesłane w ciągu następnych kilku godzin.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: To fala niezaszczepionych

– Czwarta fala epidemii jest falą niezaszczepionych, dlatego podejmujemy kolejne działania, by dotrzeć z informacją o szczepieniach do jak najszerszej grupy osób. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, stąd akcja SMS-owa nie będzie ostatnią. Przymierzamy się również do wysyłki wiadomości tekstowych zachęcających do szczepień do osób kończących kwarantannę – tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ministerstwo przypomina także, że poniedziałkowa wysyłka nie jest pierwszą tego typu akcją. „Dotychczas wysłaliśmy 15,5 mln wiadomości z informacją o szczepieniach dawką przypominającą po 6 miesiącach od pełnego wyszczepienia oraz 5 mln wiadomości do osób 50 plus, które mogą zaszczepić się po 5 miesiącach” – czytamy.

Przy okazji wysyłania poprzednich wiadomości SMS przez resort zdrowia, pojawiło się wiele głosów wzywających do przyjęcia odmiennej taktyki. Niekórzy politycy opozycji, m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe) apelował o wysyłanie takich wiadomości do osób niezaszczepionych. Jak wówczas wskazywał, fiasko programu szczepień, jest mocno odczuwalne podczas czwartej fali pandemii, co zachęty i presja spowodowana komunikatami Ministrestwa Zdrowia, mogłyby odmienić.

