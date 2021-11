Granica polsko-białoruska. Białoruskie służby uszkodziły płot, aby umożliwić migrantom przejście? MON pokazuje nagranie

Po stronie białoruskiej wciąż koczują grupy cudzoziemców, które co pewien czas podejmują próby przekroczenia granicy. Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby granicę polsko-białoruską nielegalnie usiłowały przekroczyć 92 osoby. Poza tym MON pokazał nagranie z granicy, na którym zdaniem resortu widać, jak białoruskie służby pomagają migrantom przekroczyć granicę. „Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów” – podał MON.

Miejsca, gdzie płot został uszkodzony, zabezpieczają również policjanci. Jak informowała podlaska policja, w weekend ogrodzenie uszkodzono w okolicach Starzyny i pod Tokarami. „Policja zapewnia wtedy bezpieczeństwo żołnierzom przy naprawie ogrodzenia” – czytamy we wpisie.Wcześniej policja pokazywała „kładki”, którymi migranci próbowali przejść nad płotem.

Kryzys na granicy. Migranci są w centrum pod Grodnem

Od jakiegoś czasu migranci, którzy przebywali w tymczasowym obozie niedaleko przejścia granicznego w Kuźnicy, zostali przeniesieni przez białoruski reżim do centrum logistycznego pod Grodnem. Według różnych szacunków przebywa tam od kilkuset do ponad tysiąca osób. Białoruski kanał informacyjny NEXTA zamieścił niedawno film, na którym zarejestrowano kłótnie i przepychanki wśród migrantów przed centrum logistycznym.

Pojawiają się również kolejne doniesienia o migrantach, którzy opuszczają Białoruś. Według informacji, które zamieścił w sieci Stanisław Żaryn, w piątek 26 listopada ze stolicy Białorusi odleciało około 400 osób, wszystkie miały wyruszyć do Iraku. Co więcej, jak napisał rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych, z Mińska do Iraku lub Syrii, dotychczas miało dolecieć ponad 1500 osób.

