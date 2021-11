Nowe obostrzenia od grudnia. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

14:47 Zakończyła się konferencja ministra zdrowia. Dziękujemy za śledzenie tego wydarzenia we „Wprost”. 14:43 Pracodawca sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony?



– Jeżeli chodzi o kwestię pracodawców, to nadal prowadzimy dialog polityczny z różnymi grupami, którego celem jest jednak przekonywanie do pomysłu, który został zaprezentowany przez posła Czesława Hoca. I tutaj już mamy nawet przemyślenia, jak ten projekt modyfikować, żeby zyskał większą akceptację. Po prostu nad nim pracujemy – powiedział Adam Niedzielski.



Pracodawca sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony? Nowe szczegóły o projekcie po zamieszaniu 14:39 Co z paszportami covidowymi?



– Nie ma podstawy prawnej do tego, żeby żądać okazania paszportu covidowego przy wejściu na jakąś imprezę. Ale z drugiej strony jego nieokazanie może być podstawą do tego, żeby nie wpuścić na dane przedsięwzięcie – powiedział Adam Niedzielski. 14:34 Podsumowanie zmian w obostrzeniach.



Rząd wprowadził nowe obostrzenia od 1 grudnia. Oto pełna lista zmian 14:28 Rozpoczęła się seria pytań od dziennikarzy. 14:25 Te regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia. 14:24 – Do tej pory w takich obiektach jak siłownie, kluby, centra fitness, (...), tam gdzie mieliśmy liczone obłożenie na m2 i obowiązywały limit 1 osoba na 10 m2. Obecnie podnosimy ten limit: 1 osoba na 15m2 – przekazał minister zdrowia. 14:24 – Trzeci element to wydarzenia sportowe, które są realizowane poza obiektami sportowymi. Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób. Zmniejszamy go do 250 osób – powiedział Adam Niedzielski. 14:23 – Zgromadzenia i uroczystości, gdzie obecnie mamy limity wynoszące 150 osób, to są wesela, komunie, również dyskoteki. Zmieniamy ten limit na 100 osób – przekazał Adam Niedzielski. 14:21 Nowe obostrzenia od 1 grudnia



– Wszystkie obiekty, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia 75 proc., w tym limicie nie mieszczą się osoby zaszczepione, wszystkie te limity zostaną zmniejszone do 50 proc. – powiedział Adam Niedzielski i dodał, że zmiany te dotyczą hoteli, gastronomi i instytucji kultury, kościołów i obiektów sportowych. 14:20 Minister zdrowia tłumaczył, że celem tych zmian jest próba spowolnienia procesu rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa w kraju. 14:19 Dla podróżujących z krajów non-Schengen wprowadzamy wydłużenie kwarantanny do 14 dni i zwolnienie testem PCR wykonanym po upływie 8 dni od dnia przekroczenia granicy – informuje Ministerstwo Zdrowia.



twitter.com 14:16 – Osoby, które będą wracały z tych krajów, niezależnie jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni – powiedział Adam Niedzielski i zaznaczył, że w tym przypadku wykonanie testu nie będzie zwalniało z 14-dniowej kwarantanny. 14:15 – Pakiet alertowy obostrzeń ma dwa elementy. Pierwszy z nich dotyczy uszczelnienia granic. Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń wydajemy zakaz lotów do siedmiu krajów – powiedział minister zdrowia. Chodzi o m.in. Botswanę, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibię, RPA i Zimbabwe. 14:13 Nowe obostrzenia od grudnia. Pakiet alertowy



– Chcę państwa poinformować, że przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń – powiedział Adam Niedzielski. 14:10 – Podstawową rekomendacją obecnie jest szczepienie, dlatego że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy możemy zyskać dodatkową tarczę przed działaniem tego wariantu – kontynuował Juszczyk. 14:08 -- Wariant Omikron zawiera blisko 30, a nawet trochę więcej mutacji, co jest bardzo nietypową sytuacją. Dotychczas nowe warianty zawierały kilka mutacji, zmian, które prowadzą do modyfikacji białka kolca – powiedział Grzegorz Juszczyk z NIZP PZH. 14:07 – Niestety w ostatnich dniach pojawił się nowy element, który z naszego punktu widzenia (...) może być tzw. game changerem, czyli elementem, który zupełnie zmienia to, czego spodziewaliśmy się w przyszłości – powiedział Adam Niedzielski, nawiązując do nowego wariantu koronawirusa. 14:05 – Jesteśmy w takiej sytuacji epidemicznej, że liczba zachorowań w czwartej fali powoli, ta dynamika, się zmniejsza. Mamy w zasadzie dwa województwa, gdzie obserwujemy wyraźne spadki – rozpoczął Adam Niedzielski. 14:03 Zaczyna się konferencja prasowa ministra zdrowia. 13:55 – Nasz apel o to, aby się szczepić jest ważny: po pierwsze chodzi o życie i zdrowie naszych obywateli, a także o normalne funkcjonowanie państwa – dodał Andrzej Duda. 13:54 Andrzej Duda w Budapeszcie



– Rozmawialiśmy dziś bardzo dużo o kwestiach bieżących: problemie migracyjnym, ale także pandemii koronawirusa. Cieszę się, że sformułowaliśmy wspólne oświadczenie dot. zachęcania naszych obywateli, aby się zaszczepili – powiedział Andrzej Duda na konferencji po spotkaniu z prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej. 13:50 – Dbajmy o siebie, o szczepienie, dystans, dezynfekcję, maseczki, wietrzenie pomieszczeń i przede wszystkim dbajmy o to, żeby jak najmniej było takich przypadków, które muszą być hospitalizowane w bardzo ciężkim stanie – apelował premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Pyrzowicach. 13:45 Omikron dotarł do Włoch



Stan zdrowia pacjenta, u którego po przyjeździe z Afryki stwierdzono w sobotę pierwsze we Włoszech zakażenie wariantem koronawirusa Omikron, lekarze oceniają jako dobry. Mężczyzna jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Dobrze czuje się też jego rodzina, w tym dwoje dzieci. 13:42 Minister zdrowia Adam Niedzielski w godzinach porannych zapowiedział pilną dyskusję o nowych obostrzeniach. Powód? Rozprzestrzenianie się w wielu krajach nowej odmiany koronawirusa.



Nowe obostrzenia przez wariant Omikron. Minister zdrowia zapowiada zmiany 13:37 Omikron we Francji?



Francuskie ministerstwo zdrowia w niedzielę późnym wieczorem poinformowało, że w kraju wykryto osiem „prawdopodobnych” przypadków nowego wariantu koronawirusa Omikron. 13:35 Koronawirus w Austrii



Badana jest próbka od osoby z Tyrolu, u której podejrzewa się zakażenie nowym wariantem koronawirusa – informują austriackie media.



Dla osób powracających z krajów Afryki Południowej uruchomiona została specjalna infolinia, a lotnisko w Wiedniu od soboty prowadzi szczegółowe kontrole pasażerów wracających z tego regionu świata. 13:28 Minionej doby w Polsce potwierdzono 13 115 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Liczba nowych przypadków nie przestaje rosnąć. Najnowszy raport – 29 listopada 13:21 Informacje o szpitalach tymczasowych w Polsce



twitter.com 13:17 Nowe obostrzenia już od grudnia?



Nieoficjalnie: Nowe obostrzenia. Wśród nich m.in. ostrzejsze limity w sklepach 13:13 Mateusz Morawiecki zapowiada dodatkowe obostrzenia



– Niestety mamy niepokojące wieści z WHO, czyli zmutowana wersja wirusa: Omikron. Jaka będzie realna odpowiedź szczepionek na ten wariant, dzisiaj jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że już poszczególne kraje tworzą nowe przepisy chroniące przed zagrożeniem – stwierdził premier.



– My też dzisiaj przedstawimy pewne dodatkowe ograniczenia. Przedstawi je minister Adam Niedzielski, żeby przede wszystkim z tych krajów, z których ten wirus przybywa do nas, można było się przed nim lepiej ochronić – powiedział Mateusz Morawiecki. 13:11 Premier apelował również o stosowanie się do podstawowych zasad w walce z epidemią. – To wszystko, co jest elementem wypracowanym w walce z pandemią: dystans, dezynfekcja, maseczki, to wszystko jest cały czas bardzo ważne. Te działania pomagają przerywać łańcuch zakażeń – podkreślił. 13:09 – Także tych wszystkich z państwa, którzy 6 miesięcy temu przyjęli drugą dawkę szczepionki, zachęcam, żeby przyjąć trzecią dawkę, bo ona chroni po obniżeniu poziomu przeciwciał – apelował premier Mateusz Morawiecki. 13:07 Kilka informacji o szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach.



twitter.com 13:05 – Tu około 3/4 osób, które bardzo ciężko przechodzą chorobę, to osoby niezaszczepione. Chcę zaapelować, żeby wykorzystać to, że mamy dostępne szczepionki, że są one bezpłatne, że w wielu punktach można się zarejestrować i zaszczepić – kontynuował szef polskiego rządu. 13:03 – Bardzo dziękuję całemu personelowi medycznemu. Jesteśmy w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach. Jak bardzo potrzebne są niestety te szpitale tymczasowe, możemy się przekonać i zobaczyć na własne oczy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. 12:57 twitter.com



W poniedziałek 29 listopada o godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego, które było poświęcone sytuacji epidemicznej w kraju. W ostatnich tygodniach w Polsce odnotowywane są znaczne przyrosty kolejnych zakażeń koronawirusem.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Tylko dzisiaj resort zdrowia informował o ponad 13 tys. kolejnych chorych. Z powodu COVID-19 zmarło pięć osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 13 pacjentów. W Polsce od początku pandemii potwierdzono ponad 3,5 mln zakażeń koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 83 tys. Dodatkowe obawy może wywoływać rozprzestrzeniająca się po kolejnych państwach nowa odmiana koronawirusa, która otrzymała nazwę Omikron.

Na godz. 14:00 została zapowiedziana konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, Krzysztofa Saczki z GIS i dyrektora Grzegorza Juszczyka z NIZP PZH.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia zostaną zaostrzone?

Jak wynika z informacji „Wprost”, w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne, rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń. Pod uwagę brane jest zaostrzenie limitów osób przebywających w sklepach, centrach handlowych czy na imprezach masowych. Podobnie jak do tej pory, mają one jednak nie obowiązywać osób zaszczepionych.

Taki rozwój wydarzeń byłby zgodny z ostatnimi rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze, która 22 listopada rekomendowała m.in. „ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 9 na 100 tys. mieszkańców”.

