Minister zdrowia ogłosił nowe obostrzenia dotyczące siłowni. Powodem Omikron

W związku z wariantem Omikron koronawirusa Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia, które od 1 grudnia będą obowiązywać na poziomie krajowym. Minister zdrowia tłumaczył, że nowa odmiana COVID-19 bardziej się rozprzestrzenia i chodzi o to, żeby czwarta fala SARS-CoV-2 nie przybrała gwałtownie na sile. Dodał, że kolejna fala związana z wariantem Omikron, nie może startować z poziomu 23 tys. przypadków, jak ma to miejsce obecnie.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Adam Niedzielski o restrykcjach w siłowniach

Niedzielski powiedział, że zmianie ulegną m.in. limity obiektów, do których nie mieszczą się osoby zaszczepione. Dotyczy to miejsc, gdzie obowiązywało obłożenie na metry kwadratowe. W siłowniach, klubach i centrach fitness, a także muzeach i miejscach związanych z hazardem, gdzie dotychczas obowiązywał limit 1 osoby na 10 m2, będzie teraz obowiązywał limit do 1 osoby na 15 m2.

Minister zdrowia zaznaczył, że nowe obostrzenia będą obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia włącznie. Podkreślił jednak, że jeśli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to dalsze decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień. – Dajemy sobie taki 2,5-tygodniowy czas na kompletowanie informacji związanych z nowym wariantem – powiedział Niedzielski.

Wariant Omikron koronawirusa. Minister zdrowia o restrykcjach

Szef resortu zdrowia podsumował, że dzięki nowym obostrzeniom chce sprawdzić, w jakim stopniu doprowadzi to do zmniejszenia liczby nowych przypadków koronawirusa. Inne restrykcje będą dotyczyły m.in. zakazu lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Zostanie też wydłużona kwarantanna dla osób podróżujących z krajów non-Schengen. Zmiany obejmą także kina, sklepy czy restauracje.

