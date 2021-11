Seria zatrzymań migrantów na granicy polsko-niemieckiej. Cudzoziemcy nie mieli prawa pobytu w Polsce

W weekend doszło do kolejnych w ostatnim czasie prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-niemieckiej. Jak przekazała w komunikacie rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak, do pierwszego zatrzymania cudzoziemców doszło w sobotę na jednym z parkingów w Świecku. Funkcjonariusze skontrolowali dwa auta osobowe na polskich numerach rejestracyjnych. Pojazdami kierowali obywatele Ukrainy. Razem z nimi podróżowali czterej Syryjczycy w wieku od 19 do 44 lat.

W czasie kontroli okazało się, że obywatele Syrii nie mieli dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce. Usiłowali też niezgodnie z przepisami przekroczyć granicę, by przedostać się do Niemiec. Komendant Straży Granicznej w Świecku wszczął wobec nich postepowanie o zobowiązanie do powrotu. Z kolei kierowcy - 23-latek i 26-latek - zostali zatrzymani za udzielanie pomocy w bezprawnym przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej. Ponadto jeden z Ukraińców miał dwa podrobione prawa jazdy.

Granica polsko-niemiecka. Seria zatrzymań migrantów

Kilka godzin później doszło do kolejnego zatrzymania migrantów, tym razem na moście łączącym Słubice i leżący po niemieckiej stronie Frankfurt nad Odrą. Polsko-niemiecki patrol wylegitymował trzy osoby, które szły w stronę Niemiec. 17-letnia kobieta oraz 21 i 33-letni mężczyźni, którzy pokazali irakijskie paszporty, nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. Grupa została zatrzymana i wszczęto wobec nich postępowanie administracyjne mające na celu zobowiązanie ich do wyjazdu z Polski.

Dokumentów pozwalających na wjazd i pobyt w Polsce nie mieli też 17-letni Syryjczyk i 20-letni Irakijczyk zatrzymani w nocy z niedzieli na poniedziałek. Razem z nimi podróżował 41-letni obywatel Ukrainy, posiadający polską kartę pobytu. Cudzoziemcy oświadczyli, że jechali do Niemiec, a ukraiński kierowca miał im to ułatwić.

