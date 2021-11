Kabareciarz z Ani Mru-Mru uderzył w PiS wymowną koszulką. Radna zabrała głos

Marcin Wójcik z Ani Mru-Mru zamieścił w weekend nowe zdjęcie na swoim Instagramie. Widać na nim kabareciarza, który ma na sobie czarną koszulkę z ośmioma gwiazdkami, które oznaczają „J***ć PiS”. Artysta dodał krótki opis: „nowa koszulka treningowa”. Pod postem wyłączono możliwość komentowania. To kolejna taka koszulka z nadrukiem. Podobną popularny Jabbar zaprezentował w lutym 2021 r.

Głos w tej sprawie zabrała radna Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt. „Ostatnio w mediach społecznościowych mamy wysyp osób, którym wydaje się, że są artystami. Jedno jest pewne. Nikt, kto ma odrobinę oleju w głowie, zero kompleksów i dużo klasy – na występy takich »artystów« nie powinien chodzić. To przedstawiciele nie kultury, a kuwety. Ich nazwiska ulegną zapomnieniu, w przeciwieństwie do tak kultowych i wybitnych postaci” – napisała.

Małgorzata Jacyna-Witt z PiS komentuje wpis Marcina Wójcika z Ani Mru-Mru

Zachodniopomorski polityk dodała, że „powoduje to jej autentyczną niechęć do przebywania w przybytkach kultury, które stały się miejscem prezentowania »sztuki« wyłącznie dla zwolenników totalnej opozycji lub prymitywnych inscenizacji, które nic nie wnoszą i nie wywołują żadnych refleksji”. Jacyna-Witt podkreśliła, że wielokrotnie optowała za stworzeniem regionalnych fundacji na wzór PFN. Ich zadaniem byłoby wspieranie ważnych wydarzeń artystycznych.

„Niestety, bez możliwości »kupienia« określonych przedstawień, w sfinansowanych przez wszystkich podatników obiektach kultury zarządzanych przez Platformę Obywatelską, będziemy nękani lewackimi (po)tworami bądź błazenadą importowanej sieczki serialowej, zwanej »artystami«” – podsumowała swój długi wpis szefowa klubu PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

