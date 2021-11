KRRiT zareagowała na wywiad Frasyniuka w TVN. Wytknęła Kajdanowiczowi brak reakcji

Sprawa dotyczy wywiadu z końcówki sierpnia. Władysław Frasyniuk komentował na antenie TVN24 sytuację na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym. Były opozycjonista zabrał głos ws. działań żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. – To jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępuje żołnierz, to są śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania, ci żołnierze nie służą Polsce, tylko plują na te wszystkie wartości, o które walczyli ich rodzice czy dziadkowie – powiedział Frasyniuk.

Rozmowę prowadził Grzegorz Kajdanowicz, który został skrytykowany za brak reakcji. Stacja wydała uświadczenie w tej sprawie, w której „wyraziła ubolewanie, że zabrakło, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji prowadzącego”. TVN24 zapowiedział również, że wypowiedź Frasyniuka nie będzie dalej przez nią rozpowszechniania. Do końca września do KRRiT wpłynęło 26 skarg.

KRRiT o decyzji ws. rozmowy Władysława Frasyniuka i Grzegorza Kajdanowicza

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała portal tvp.info, że „przyjęła do wiadomości informację o działaniach podjętych przez nadawcę w odniesieniu do słów Władysława Frasyniuka, które zostały wypowiedziane w ww. audycji”. KRRiT uznała „za słuszne i niezbędne” publikację oświadczenia spółki i usunięcie wywiadu z Frasyniukiem.

Państwowy organ zwrócił uwagę, że zabrakło „stosownej reakcji i komentarza” Kajdanowicza. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomniał, że „rolą dziennikarza prowadzącego audycję jest reagowanie na słowa zaproszonych gości, w szczególności w sytuacjach, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wypowiedź rozmówcy może wykraczać poza standardy obowiązujące w pracy dziennikarskiej czy może naruszać obowiązujące prawo”.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o wywiadzie na antenie TVN24. Uwagi do dziennikarza

Szef KRRiT zaznaczył też, że „widzowie nie powinni utożsamiać poglądów gościa ze stanowiskiem dziennikarza reprezentującego redakcję, zatem obowiązkiem prowadzącego jest odpowiednie moderowanie toczącej się dyskusji poprzez jednoczesne odnoszenie się do treści przekazywanych podczas jej trwania, a także czuwanie nad jej poziomem merytorycznym oraz etycznym”.

Czytaj też:

Frasyniuk wezwany do prokuratury. „Premier i ministrowie odpowiadają za tortury i śmierć uchodźców”