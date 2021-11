Radny Wieliczki niezadowolony z wyników Złotej Piłki. Złożył wniosek o nieuznanie wyników

Leo Messi po raz siódmy zdobył Złotą Piłkę. Tuż za nim znalazł się Robert Lewandowski. Wielu kibiców jest niezadowolonych z wyników plebiscytu organizowanego przez „France Football” i uważa, że to Polak powinien zdobyć to wyróżnienie.

Do takich głosów przychylił się radny z Wieliczki. „Składam wniosek o nieuznanie wyników Złotej Piłki. Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski. W związku z tym – jako radny Wieliczki – proponuję, by miasto symbolicznie ogłosiło, że to Lewy jest najlepszym piłkarzem świata” – napisał na Twitterze Kamil Jastrzębski.

Złota Piłka 2021 dla Leo Messiego. Radny Wieliczki protestuje

Samorządowiec zamieścił również treść pisma. Jest ono adresowane do przewodniczącego wielickich radnych Tadeusza Lurańca. Jastrzębski chce, aby na najbliższej sesji rady miejskiej poddać pod głosowanie wniosek projektu uchwały ws. wyników Ballon d’Or.

Radny argumentował we wniosku, że „klasa Lewandowskiego jest niepodważalna i znana prawie każdemu, kto ma pojęcie o piłce nożnej”. „Wielokrotnie bił się o najbardziej prestiżową nagrodę indywidualną w tej dyscyplinie, czyli tzw. Złotą Piłkę. W tym roku był blisko, ale wynik znów można uznać za krzywdzący dla polskiego napastnika” – czytamy na początku uzasadnienia.

Kamil Jastrzębski chwali Roberta Lewandowskiego

Jastrzębski zwrócił uwagę, że snajper Bayernu Monachium mimo kapitalnego sezonu stracił szanse na to wyróżnienie w ubiegłym roku, bo gala została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Samorządowiec podkreślił, że Lewandowski pobił w ubiegłym sezonie rekord Gerda Muellera. „Eksperci nie mają złudzeń, tak fenomenalna rzecz nie miała prawa się wydarzyć” – zaznaczył.

Radny podkreślił, że wyczyn polskiego snajpera „nie został należycie uhonorowany”. „Trzeba zatem dołożyć wszelkich starań mających na celu wsparcie i promocję wybitnych polskich sportowców. Musimy szczególnie doceniać te sukcesy oraz wreszcie zrozumieć, jakie mają one przełożenie na wizerunek Polski za granicą” – podsumował Jastrzębski.

