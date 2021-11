Śmierć 30-letniej Izy w Pszczynie. Adam Niedzielski o wynikach kontroli NFZ

Adam Niedzielski o sprawie Izy z Pszczyny. „Błędne decyzje, które niestety się zdarzają”

Sprawą śmierci 30-letniej Izy z Pszczyny żyła cała Polska. Młoda kobieta trafiła do szpitala w 22. tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody. W placówce lekarze stwierdzili bezwodzie i czekali, aż płód obumrze, zamiast przeprowadzić aborcję . Kobieta zmarła z powodu Sepsy.

Po śmierci kobiety, a także fali protestów, które przeszły przez cały kraj, w pszczyńskim szpitalu kontrolę przeprowadził NFZ. We wtorek rano w „Rozmowie Piaseckiego” pierwsze informacje o jej ustaleniach przekazał Adam Niedzielski.

– Jest rzeczywiście wynik kontroli NFZ-tu, gdzie konsultant krajowy (był – red.) poproszony o zweryfikowanie i ocenę tej sytuacji. Niestety wypada to kiepsko dla zespołu, który tam pracował – przyznał szef resortu zdrowia. Minister dodał również, że lekarze podjęli złą decyzję. – To były po prostu błędne decyzje, które niestety się zdarzają – mówił w programie.

Minister Zdrowia odpowiedział również na pytanie związane z planowanym wprowadzeniem rejestru ciąż. – My nie robimy nic innego, jak przechodzimy z zapisu papierowego na elektroniczny. Co więcej, są pewne wytyczne europejskie w tym zakresie, które mówią, że jest pewien zakres danych u pacjenta, który powinien być gromadzony po to, żeby zapewnić lepsze leczenie – wytłumaczył Niedzielski. – Nie ma żadnych rejestrów, to jakiś absurdalny zarzut – podkreślił.

Adam Niedzielski porównał dokumentację ciążową w wersji elektronicznej do przejścia z tradycyjnej recepty papierowej na e-receptę. – Jak ma pan wizytę u lekarza i to, co jest zapisywane na kartce papieru, będzie zapisywane teraz na rekordzie elektronicznym – tłumaczył w rozmowie z dziennikarzem.

Kiedy spytano go, kto będzie miał dostęp do danych w systemie, podkreślił, że lista osób mających wgląd do dokumentacji będzie ściśle określona. Jeżeli ktoś będzie je przeglądał wbrew prawu, zostanie ukarany. – Jeżeli dostęp będzie nieuprawniony, to w prawie przewidziane są kary. W przypadku danych zdrowotych, o większej wrażliwości, to ograniczenie wolności jako potencjalna kara jest nawet większe, do trzech lat – zakończył Niedzielski.

