Małopolska. Pożar na terenie Alvernia Studios. Do sieci trafiło nagranie

We wtorek 30 listopada w godzinach wieczornych w Alvernia Studios w Nieporazie w powiecie chrzanowskim w województwie małopolskim wybuchł pożar. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że powstał on najprawdopodobniej podczas nagrań filmowych. Według informacji strażaków ogniem zajęła się scenografia.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, że płonie jedna z kopuł.

Na miejscu jest prowadzona akcja gaśnicza. Zawodowych strażaków wspierają ochotnicy z: OSP Rudno, OSP Tenczynek, OSP Wola Filipowska. W sumie w akcji gaśniczej udział bierze 23 zastępów, które dysponują m.in. cysterną z wodą i kontenerem ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych.

Pożar w Alvernia Studios - bilans ofiar

Są także pierwsze doniesienia o osobach poszkodowanych.Z informacji portalu 112małopolska wynika, że jedna osoba podtruła się dymem i została jej udzielona pomoc medyczna. Ponadto, 88 kolejnych zostało ewakuowanych.

Alvernia Studios - co to jest?

Alvernia Studios to największe i najbardziej nowoczesne studio filmowe w Polsce. Kompleks, który powstał w 2000 roku składa się z trzynastu kopuł o powierzchni 13 tys. metrów kwadratowych. To właśnie do tej wytwórni należą m.in. filmy takie jak „Gorejący krzew” Agnieszki Holland czy „Essential Killing” Jerzego Skolimowskiego.

