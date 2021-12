Koronawirus w Polsce. 1 grudnia padnie rekord zakażeń

W rozmowie z Polsatem Waldemar Kraska podzielił się informacjami na temat liczby zakażeń koronawirusem, jaka pojawi się w środowym raporcie. Jak informuje wiceminister zdrowia, minionej doby w Polsce odnotowano ponad 29 tys. zakażeń koronawirusem.

Przypomnijmy, że we wtorek Adam Niedzielski przekazywał pozytywne informacje dotyczące statystyk związanych z rozwojem czwartej fali pandemii. Szef resortu zdrowia mówił wówczas, że po raz pierwszy od rozpoczęcia obecnej fali odnotowano spadek liczby nowych zakażeń. 30 listopada ministerstwo poinformowało o 19 074 nowych przypadkach COVID-19. Dla porównania przed tygodniem było ich 19 936. Niestety, kiedy spadła liczba nowych przypadków, gwałtownie wzrosła liczba zgonów. Tylko we wtorek resort poinformował 525 zgonach chorych na COVID-19. Był to rekord obecnej fali

Nowe obostrzenia od 1 grudnia odpowiedzią na nowy wariant koronawirusa

W poniedziałek podczas konferencji prasowej Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekazał informacje o wprowadzeniu nowych obostrzeń od 1 grudnia. Restrykcje dotkną m.in. sklepów, lokali gastronomicznych i wydarzeń rodzinnych. Rząd nie zdecydował się na wprowadzenie restrykcji w szkołach i te, przynajmniej na razie, nie przejdą na zdalne nauczanie.

Lista obostrzeń od 1 grudnia:

Zmniejszona zostanie liczba osób, które mogą się pojawić w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach, obiektach kulturalnych (kina, teatry, opery, domy kultury, koncerty), a także w obiektach sportowych (baseny i aquaparki) z obecnych 75 proc. do 50 proc. Do tego limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione.

W zgromadzeniach i uroczystościach rodzinnych będzie mogło brać udział nie więcej niż 100 osób. Obecnie limit wynosił 150 osób. W imprezach sportowych zamiast 500 będzie mogło uczestniczyć 250 osób. Utrzymana została zasada, że obostrzenia nie dotyczą osób zaszczepionych

Mniej osób będzie mogło także korzystać z siłowni i klubów fitness, a także muzeów i galerii sztuki - limit został podniesiony do 1 os. na 15 m kw. Takie same restrykcje dotyczą także targów, wystaw, konferencji i kongresów oraz sklepów.

Szkoły nadal będą pracowały stacjonarnie. Rząd nie zamierza wprowadzać ponownie nauki zdalnej we wszystkich placówkach. Zmiany nie zostaną także wprowadzone w transporcie publicznym.

