Włodzimierz Czarzasty odniósł się w Radiu Plus do wprowadzenia nowych obostrzeń w związku z Omikronem – nowym wariantem koronawirusa. Jeden z liderów Lewicy stwierdził, że „restrykcje nie będą skuteczne, bo nie ma sankcji, aby sprawdzać ich przestrzeganie”. Czarzasty dodał, że kontrola ze strony policji jest „znikoma w stosunku do potrzeb”.

Wicemarszałek Sejmu powiedział, że Lewica jest przeciwko lockdownowi, ale za ograniczaniem możliwości funkcjonowania dla osób niezaszczepionych. Kolejnym aspektem podnoszonym przez ugrupowanie Czarzastego jest kwestia przymusowego szczepienia niektórych grup społecznych jak: pracowników służby zdrowia i transportu zbiorowego, nauczycieli, czy listonoszy.

Włodzimierz Czarzasty o Andrzeju Dudzie. „Powinien codziennie 10 razy ogłaszać żałobę narodową”

Współprzewodniczący Nowej Lewicy dodał, że osobiście poszedłby jeszcze dalej. Czarzasty chce dyskusji dotyczącej obligatoryjnego wyszczepienia wszystkich Polaków. Wicemarszałek Sejmu wśród zachęt wymienił nie tylko kwestię pieniędzy, ale też np. dwa dni wolnego w pracy. Czarzasty nie wierzy, że PiS przeforsuje projekt, który zakłada możliwość weryfikacji szczepień przez pracodawców. Tłumaczył, że rząd boi się spadku poparcia.

– Codziennie umiera w Polsce 500 osób. To już naprawdę nie są żarty, to są poważne sprawy. Jak autobus, który wiezie 50 osób, ulegnie wypadkowi, to się ogłasza żałobę narodową. Prezydent Andrzej Duda powinien codziennie ogłaszać 10 razy żałobę narodową. To jest taka skala, trzeba to sobie pomnożyć przez proste liczby. To jest 15 tys. ludzi miesięcznie. To jest po prostu masakra – podsumował polityk.

